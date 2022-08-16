Адель выиграла 15 премий "Грэмми" и благодаря своей потрясающей вокальной силе достигла невероятной популярности.

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В ноябре прошлого года, после шестилетнего перерыва, Адель выпустила свой четвертый студийный альбом "30", ставший самым продаваемым альбомом года в США.

2020 год для Адель был жестким. В 2019 году певица рассталась с Саймоном Кокеки, впрочем боролась за чувство еще почти год. Она оплакивала конец своих отношений и чувствовала себя отчаянно одинокой, у нее были регулярные приступы паники.

В начале года Адель объявила об отмене концертов в Лас-Вегасе за сутки до запланированного начала из-за того, что половина ее команды заболела коронавирусом. Это очень сильно вогнало ее в депрессию.

Постепенно она выбралась из ямы. Певица посвятила себя терапии, пробовала звуковые ванны и медитации. Она принялась заниматься боксом каждый день и обнаружила, что ей нравится чувствовать себя сильной в своем теле. Она также помирилась со своим отчужденным отцом Марком Эвансом, отсутствовавшим большую часть ее жизни. Он скончался от рака в мае 2021 года. В интервью Адель сказала, что их примирение ее немного "уволило".

Но самое главное, Адель безумно влюбилась. "Я никогда не была такой влюбленной. Я одержима им", - отметила звезда. Адель и спортивный агент Рич Пол были друзьями в течение некоторого времени, но их отношения стали романтичными в 2021 году.

В этом году Адель отпраздновала с Полом день рождения, а также покупку соседнего особняка в Беверли-Хиллз, ранее принадлежавшего Сильвестру Сталлоне.

Для фотосессии в глянце Elle Адель примеряла роскошные аутфиты. Она позировала в шубе, платье Fendi и украшениях от Cartier. Также знаменитость позировала в белом пальто от Celine.

Певица позировала в особняке в сиреневой блузке и синей юбке, желтом пальто Loro Piana и красном платье. Роскошные волосы певицы стилисты уложили в легкие локоны, а визажисты нанесли на лицо эффектный макияж с акцентом на глаза и пухлые губы.



Адель снялась для глянца Elle



Адель снялась для глянца Elle



Адель снялась для глянца Elle



Адель снялась для глянца Elle



Адель снялась для глянца Elle



Адель снялась для глянца Elle



Адель снялась для глянца Elle