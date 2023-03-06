Топ-9 вещей, которые освежат весенний гардероб: подборка стильного наряда

Наступила весна, а это значит, что следует пополнить свой гардероб новыми вещами. К базовым вещам, которые есть у каждой из нас, советуем вам добавить несколько элементов одежды, которые помогут освежить ваш гардероб.

Наряды для девочек играют важную роль. Образы не только формируют наш стиль, они есть определенными предсказателями нашего настроения и характера.

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В этом году весна богата трендовыми вещами, поэтому советуем присмотреться к вещам, которыми можно освежить гардероб и добавить изюм своим аутфитам.

Украинская стилистка, ведущая свой блог в инстаграмме, собрала лучшие позиции среди нарядов, которые имеют большую комбинаторику и легко могут быть базовыми элементами.

Топ-9 вещей на весну 2023

Короткое пальто

Эта вещь не сейчас популярна, поскольку пальто в длине меди или макси особенно актуально, впрочем короткое пальто не является антитрендом, поэтому вы смело можете внедрять его в свои образы.

Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram

Клетчатая рубашка

Рубашки в клеточку размера оверсайза возвращаются в моду. Их можно носить под белые базовые футболки и майки, а можно создавать интересный образ, заправляя их на теле поверх джинсов.



Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram

Асимметричные юбки

Дизайнеры для весенне-летнего сезона представили немало асимметричных вещей, среди которых платья и юбки. Обратите внимание на последний наряд, который станет интересной изюминкой в вашем образе.



Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram

Верхняя одежда в винтажном стиле

Мода на потертые кожаные куртки или жакеты возвращается. Сочетайте эту вещь с брюками, джинсами или платьями.



Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram

Объемные джинсы

Широкие и мешковатые джинсы – отличная вещь на весенний сезон. Вы сможете совмещать их с кедами, кроссовками и любимыми свитшотами.



Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram

Аккуратные лоферы или балетки

Лоферы на массивной подошве уже отжили своё, поэтому сейчас лучше остановить свой выбор на минималистических моделях. И не забывайте о лаконичных балетках, которые являются маст-хевом этого сезона.



Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram

Приталенные лонгсливы

Тонкие лонгсливы – идеальная вещь для создания базового аутфита. Можете приобрести к своему гардеробу наряды в базовых тонах, или сделать ставку на сочный цвет.



Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram

Джинсовая верхняя одежда

Total denim в этом сезоне очень популярен. Стилисты рекомендуют добавить в свой гардероб джинсовую рубашку, джинсовую куртку и даже денимовый корсет, который вы соедините с джинсами в тон.



Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram

Парные образы

Год назад бренд Gucci устроил поразительный показ. На подиум вышло 68 пар моделей-близнецов. Такие парные образы можете воплощать в реальность, и поверьте, вы будете выглядеть с подругой просто поразительно!



Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram