Fashion-вдохновение: 9 осенних образов Алисии Родди, которые вы захотите повторить

Часто создавая образы, мы вдохновляемся инфлюэнсерами, которые имеют в своем арсенале огромное количество нарядов, поэтому каждый день демонстрируют нам интересные аутфиты. Настоящей иконой стиля является британка Алисия Родди, демонстрируя своим поклонникам каждый день невероятные образы.

Алисия Родди широко популярна на просторах интернета, передает 24 канал. Ежедневно образами Алисии восхищается более 1,5 миллионов человек.

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Трендсеттер передает в своем блоге три стиля – кэжуальный, спортивный и деловой. Модница показывает немало способов, с чем носить кожаные брюки, спортивные костюмы, лосины и трикотажные брюки.

Внимательнее присмотревшись к образам и вдохновившись ими, можно составить для себя look, который подойдет для обыденных выходов и прогулок с друзьями.

Британка любит аксессуары, каждый ее образ дополняется украшениями, сумками и головными уборами.

Стильная инфлюэнсерша умеет удачно сочетать тренчи и пальто со спортивными вещами, стилизовать худые с сапогами на каблуке и разбавлять вещи классических цветов яркими деталями.

Промониторив страницу Алисии Родди в инстаграмме, Fashion 24 собрал 9 невероятных образов, которые покорят вас и вы захотите повторить.

Пальто и кожаные брюки

Жилетка и кроссовки одного цвета

Спортивный костюм и сумка одного цвета

Спортивный костюм и тренч

Пальто и бейсболка

Худые и пальто

Объемный свитер и угги

Сочетание белого и синего

Анорак и лосины