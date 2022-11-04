Алисия Родди широко популярна на просторах интернета, передает 24 канал. Ежедневно образами Алисии восхищается более 1,5 миллионов человек.

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Трендсеттер передает в своем блоге три стиля – кэжуальный, спортивный и деловой. Модница показывает немало способов, с чем носить кожаные брюки, спортивные костюмы, лосины и трикотажные брюки.

Внимательнее присмотревшись к образам и вдохновившись ими, можно составить для себя look, который подойдет для обыденных выходов и прогулок с друзьями.

Британка любит аксессуары, каждый ее образ дополняется украшениями, сумками и головными уборами.

Стильная инфлюэнсерша умеет удачно сочетать тренчи и пальто со спортивными вещами, стилизовать худые с сапогами на каблуке и разбавлять вещи классических цветов яркими деталями.

Промониторив страницу Алисии Родди в инстаграмме, Fashion 24 собрал 9 невероятных образов, которые покорят вас и вы захотите повторить.

Пальто и кожаные брюки

Жилетка и кроссовки одного цвета

Спортивный костюм и сумка одного цвета

Спортивный костюм и тренч

Пальто и бейсболка

Худые и пальто

Объемный свитер и угги

Сочетание белого и синего

Анорак и лосины