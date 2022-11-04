Алісія Родді широко популярна на просторах інтернету, передає 24 канал. Щодня образами Алісії захоплюється понад 1,5 мільйона людей.
Читайте також Які гостроносі чоботи обирати на осінь: найкращі виходи інфлюенсерів
Трендсеттерка передає у своєму блозі три стилі – кежуальний, спортивний та діловий. Модниця показує чимало способів з чим носити шкіряні штани, спортивні костюми, лосини і трикотажні штани.
Уважніше придивившись до образів та надихнувшись ними, можна скласти для себе look, який підійде для буденних виходів та прогулянок з друзям.
Британка любить аксесуари, тож кожен її образ доповнюється прикрасами, сумками та головними уборами.
Стильна інфлюенсерка вміє вдало поєднувати тренчі та пальта зі спортивними речами, стилізувати худі з чоботами на підборах та розбавляти речі класичних кольорів яскравими деталями.
Промоніторивши сторінку Алісії Родді в інстаграмі, Fashion 24 зібрав 9 неймовірних образів, які вас підкорять і ви захочете повторити.
Пальто і шкіряні штани
Жилетка і кросівки одного кольору
Спортивний костюм і сумка одного кольору
Спортивний костюм і тренч
Пальто і бейсболка
Худі і пальто
Об'ємний светр і угги
Поєднання білого і синього
Анорак і лосини