Как дорого выглядеть зимой: 7 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе

Чтобы иметь ухоженный и опрятный вид, не обязательно иметь в своем гардеробе все последние новинки. Приобрести вещи, которые будут дорого выглядеть, можно также и в масс-маркете, однако они должны быть выполнены из качественных материалов.

Нам всегда кажется, что для того, чтобы выглядеть стильно и модно, надо иметь много денег, пишет 24 канал. Однако это мнение стереотипно, поскольку для того, чтобы иметь дорогой вид, не обязательно тратить на одежду большие средства. Достаточно иметь вкус в одежде и делать ставку на правильные вещи.

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Добавив несколько этих вещей к своему гардеробу, вы не только активно будете применять их к зимним аутфитам, но и будете выглядеть опрятно и дорого.

Базовый свитер

В вашем гардеробе обязательно должен быть хотя бы один, но действительно дорогой свитер из качественной ткани. Он прослужит вам длительный период, а также будет удачным дополнением к любому низу: джинсам, штанам из экокожи или элегантным палаццо.



Стильные вещи, которые позволят дорого выглядеть / Фото из Pinterest

Трикотажное платье

Платья из тонких тканей оставьте до первых теплых дней, а теперь сделайте ставку на трикотажные изделия длины меди, особенно популярные зимой. Можете выбирать модель с горловиной или без. Оба варианта сейчас актуальны.



Стильные вещи, которые позволят дорого выглядеть / Фото из Pinterest

Дубленка

В этом сезоне дубленка-автор чрезвычайно популярна, так что если в вашем гардеробе есть эта стильная верхняя одежда, то вы автоматически сможете себе обеспечить немалое количество стильных аутфитов.



Стильные вещи, которые позволят дорого выглядеть / Фото из Pinterest

Пуховик

Позаботьтесь этой зимой об одном качественном пуховике, который вы сможете сочетать с разной обувью – с дутиками, уггами или сапогами на каблуке. От пуховиков ниже колена лучше отказаться. Пока такие модели не пользуются особой популярностью.



Стильные вещи, которые позволят дорого выглядеть / Фото из Pinterest

Обувь

И хотя все знают о самой популярной обуви зимы, не забывайте, что в вашем гардеробе должна быть классическая пара челси. Они достаточно комфортны, удобны и теплы. Эта обувь станет незаменимой для стилизации платьев и юбок в холодное время года.



Стильные вещи, которые позволят дорого выглядеть / Фото из Pinterest

Монохромность

Одна цветовая гамма в вашем образе автоматически придаст ему дороговизны. Делайте ставку на классический черный, кремовый, бежевый или белый цвет.



Стильные вещи, которые позволят дорого выглядеть / Фото из Pinterest

Меховая панама

Не забывайте о трендовых аксессуарах, которые придадут вашему образу правильных акцентов. В этом сезоне меховая панама незаметно вытеснила из головных уборов балаклаву и капор.



Стильные вещи, которые позволят дорого выглядеть / Фото из Pinterest