В инстаграм-сети можно найти немало стильных образов от известных звезд стритстайла, знаменитостей или мировых модниц, впрочем, на этот раз мы воспользовались уже готовыми формулами, которые вам придется только повторить.

Любой гардероб – весенний, летний или даже осенний образ, прежде всего должен состоять из базы. Если у вас есть все необходимые вещи, вы с легкостью можете составить много комбинаций, которые будут отличаться между собой и выглядеть особенно.

Среди верхней одежды следует иметь классическое черное пальто, кремовое или коричневое, которое вы оденете в марте и апреле. Если погода будет достаточно солнечной и безветренной, то в ход может пойти легкий тренч. Не забывайте о кожаной куртке и бомбере, который в этом году стал очень популярным.

Базу любых ваших образов будут составлять джинсы, поэтому стоит сделать акцент на голубых моделях, которые подходят и под сапоги на каблуке, и под кроссовки.

В начале весны вам не обойтись без сапог, впрочем, белые кроссовки, кеды, мюли или балетки – ваша неизменная обувь, которая поможет формировать интересные аутфиты.

Ниже мы показываем готовые виды, которые можно просто повторить. Главное иметь в шкафу несколько базовых гольфов, модный свитер в полоску, рубашку и жакет.



Стильные образы на весну / Фото с Instagram What To Wear For



