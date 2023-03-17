Главным источником вдохновения новой весенней коллекции ANDRE TAN стали простые украинцы и новые бытовые реалии, где волонтер сочетается с работой и новостями с фронта, а день корректируется сигналами воздушной тревоги.

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Параллельно этому происходит настоящий культурный ренессанс: Украина побеждает на Евровидении, нашим аудиовизуальным искусством активно интересуются ведущие западные галереи и медиа, а дети и молодежь слушают новых украиноязычных артистов, которые соцсетями становятся известными за считанные недели. Люди заново переоткрывают свои корни, этническую принадлежность и впитывают особенности национальной культуры.

Собственно поэтому основу коллекции составили позиции в стиле smart casual, где новые интересные формы и оригинальные орнаменты сочетаются с базовыми вещами. В этом наряде можно чувствовать себя удобно и комфортно, а образ будет уместен в любой непонятной ситуации.



Андре Тан представил новую коллекцию / Фото из пресс-службы

Нежный шелк, льняные костюмы, легкие платья на каждый день, удобные и стильные джинсы – в коллекции представлены как целые готовые образы, так и множество вариантов для комбинаций. Отдельным ярким элементом коллекции является переосмысление дизайнером концепта вышиванки как элемента повседневной одежды. Новые вышиванки ANDRE TAN все равно хорошо впишутся и в сдержанный гардероб взрослой женщины, так и в эклектичный стиль молодежи "поколения Тиктоку".



Андре Тан представил новую коллекцию / Фото из пресс-службы

"Вещи из новой коллекции помогут подчеркнуть индивидуальность. Это "база" с элементами уникальности, что позволит легко сочетать их с другими вещами в гардеробе. Классические формы в новом прочтении сделают образ ярким и стильным, а этнические элементы напомнят, что Украина – это не только круто, а еще очень модно!", – сказал Андре Тан.



Андре Тан представил новую коллекцию / Фото из пресс-службы