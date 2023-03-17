Головним джерелом натхнення нової весняної колекції ANDRE TAN стали прості українці та нові побутові реалії, де волонтерка поєднується з роботою та новинами з фронту, а день коригується сигналами повітряної тривоги.

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Паралельно цьому відбувається справжній культурний ренесанс: Україна перемагає на Євробаченні, нашим аудіовізуальним мистецтвом активно цікавляться провідні західні галереї та медіа, а діти та молодь слухають нових україномовних артистів, що за допомогою соцмереж стають відомими за лічені тижні. Люди наново перевідкривають своє коріння, етнічну приналежність та всотують особливості національної культури.

Власне, тому основу колекції склали позиції в стилі smart casual, де нові цікаві форми та оригінальні орнаменти поєднуються з базовими речами. У цьому вбранні можна почуватися зручно та комфортно, а образ буде доречним в будь-якій незрозумілій ситуації.



Андре Тан представив нову колекцію / Фото з прес-служби

Ніжний шовк, лляні костюми, легкі плаття на кожен день, зручні та стильні джинси — в колекції представлені як цілі готові образи, так і безліч варіантів для комбінацій. Окремим яскравим елементом колекції є переосмислення дизайнером концепту вишиванки як елементу повсякденного одягу. Нові вишиванки ANDRE TAN однаково гарно впишуться і в стриманий гардероб дорослої жінки, так і в еклектичний стиль молоді "покоління Тіктоку".



Андре Тан представив нову колекцію / Фото з прес-служби

"Речі з нової колекції допоможуть підкреслити індивідуальність. Це "база" з елементами унікальності, що дозволить легко поєднати їх з іншими речами у гардеробі. Класичні форми в новому прочитанні зроблять образ яскравим та стильним, а етнічні елементи нагадають, що Україна – це не тільки круто, а ще й дуже модно!", – сказав Андре Тан.



Андре Тан представив нову колекцію / Фото з прес-служби