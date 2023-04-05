7 способов носить белую рубашку: простые сочетания, которые можно легко повторить
Источник:Vogue
Для сезона осень-зима 2023/24 дизайнеры особое внимание уделили базовой белой рубашке. Они показали немало стильных образов, которые вы можете повторять уже отныне.
К примеру, Gucci соединили рубашку с трикотажем, а Prada рубашки с карманами стилизовали с мини-юбками и балетками.
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Как можно носить белую рубашку в соответствии с модными коллекциями грядущего сезона – смотрите дальше.
Утилитарный стиль
Бренд Prada вывел утилитарный стиль на новый уровень, продемонстрировав сочетание рубашки с большими карманами и мини-юбкой. Образ завершили остроносые балетки.
Интересные сочетания с белой рубашкой / Фото с Vogue
С жакетом
Структурные жакеты этого сезона очень популярны, поэтому совмещайте их с белой рубашкой, мидиоподницей или брюками.
Интересные сочетания с белой рубашкой / Фото с Vogue
Многослойность
Такой образ идеально подойдет для прохладных весенних дней. Примерьте изделие с водолазкой и пальто.
Интересные сочетания с белой рубашкой / Фото с Vogue
Черно-белая классика
Back to school – лозунг осенне-зимней коллекции Dior. Белый верх и черный низ – вневременная классика.
Интересные сочетания с белой рубашкой / Фото с Vogue
С кожаными брюками
Брюки из экокожи уже несколько сезонов не теряют популярности. Для элегантного образа совмещайте их с белой рубашкой.
Интересные сочетания с белой рубашкой / Фото с Vogue
С денимом
Этот образ очень прост, так что его может повторить любая модница. Надевайте любимые джинсы и совмещайте с рубашкой. Беспроигрышный вариант можно дополнить кроссовками или туфлями на каблуке.
Интересные сочетания с белой рубашкой / Фото с Vogue
Соло
Носить удлиненную белую рубашку как платье – интересный стилистический трюк. Совместите рубашку с удлиненным пальто и элегантной сумкой.
Интересные сочетания с белой рубашкой / Фото с Vogue