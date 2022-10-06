С дубленкой, пальто и стеганной курткой: 7 образов к осени от Рози Гантингтон-Уайтли

Супермодель Рози Гантингтон-Уайтли обожает стильно одеваться. Манекенщица имеет в своем гардеробе немало базовых вещей, из которых формирует отличные образы на любой сезон.

За инстаграмм-страницей Рози Гантингтон-Вайтли следит более 16 миллионов поклонников со всего мира, пишет 24 канал. Она является вдохновением для множества девушек, поэтому ее образы всегда хотят примерить на себе модницы.

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За всю свою карьеру британка стала иконой стиля и одной из самых популярных инфлюэнсерок. Красавица обожает классические цвета и пастельную гамму, так что удачно стилизует между собой классические наряды с трендовыми вещами.

В своем личном профиле супермодель показала 7 роскошных образов на холодное время года. Жена актера Джейсона Стэтхэма умеет эффектно выглядеть в повседневной жизни, так что у нее можно поучиться истинному ощущению стиля.

А еще в жизни очень удачно работает наглядность, поэтому выбирая верхнюю одежду из ее подборки, наряды. обувь или аксессуары, вы можете создать свой неповторимый аутфит.

Среди актуальных элементов гардероба – кофейное пальто, черная дубленка с клатчем, стеганное пальто с сапогами жокейскими, коричневое пальто с замшевыми сапогами на каблуке и стеганное длинное пальто с ботинками.



Осенние образы Рози Гантингтон-Уайтли / Фото с Instagram



Осенние образы Рози Гантингтон-Уайтли / Фото с Instagram



Осенние образы Рози Гантингтон-Уайтли / Фото с Instagram



Осенние образы Рози Гантингтон-Уайтли / Фото с Instagram



Осенние образы Рози Гантингтон-Уайтли / Фото с Instagram



Осенние образы Рози Гантингтон-Уайтли / Фото с Instagram



Осенние образы Рози Гантингтон-Уайтли / Фото с Instagram