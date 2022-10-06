За інстаграм-сторінкою Розі Гантінгтон-Вайтлі стежить понад 16 мільйонів прихильників зі всього світу, пише 24 канал. Вона є натхненням для величезної кількості дівчат, тому її образи завжди хочуть приміряти на собі модниці.

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За усю свою кар’єру британка стала іконою стилю та однією з найпопулярніших модних інфлюенсерок. Красуня обожнює класичні кольори та пастельну гаму, тож вдало стилізує між собою класичне вбрання з трендовими речами.

У своєму особистому профілі супермодель показала 7 розкішних образів на холодну пору року. Дружина актора Джейсона Стетхема вміє ефектно виглядати у повсякденному житті, тож в неї можна повчитися справжнього відчуття стилю.

А ще у житті дуже вдало працює надивленість, тому обираючи верхній одяг з її добірки, вбрання. взуття чи аксесуари, ви можете створити свій неповторний аутфіт.

Серед актуальних елементів гардероба – кавове пальто, чорна дублянка з клатчем, стьобане пальто з жокейськими чобітьми, коричневе пальто із замшевими чобітьми на підборах та стьобане довге пальто з черевиками.



Осінні образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Instagram



Осінні образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Instagram



Осінні образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Instagram



Осінні образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Instagram



Осінні образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Instagram



Осінні образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Instagram



Осінні образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Instagram