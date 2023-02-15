В стиле минимализма: 7 актуальных образов на весну, которые можно легко повторить

Сейчас уже никто не задумывается о зимних аутфитах. Все с нетерпением ждут первого тепла, чтобы выгулять весенние пальто, тренчи, юбки и легкую обувь. Что одеть весной в стиле минимализм – смотрите статью.

В магазинах уже начинают появляться новинки из весенне-летней коллекции, поэтому рекомендуем вам присмотреться к минималистичным вещам, которые всегда выглядят элегантно и уместно.

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Если у вас есть определенная база одежды, тогда вам гораздо проще. Стоит только скомбинировать то, что у вас есть, или докупить несколько элементов гардероба для создания целостного образа.

Для стильных весенних образов вам пригодится пальто. Почему-то сейчас инфлюэнсеры в большинстве своем выбирают верхнюю одежду черного цвета, которая очень эффектно смотрится с брюками палаццо, к примеру, белого цвета или базовыми джинсами. Дополняйте такие пальто кроссовками или сапогами на каблуке, чтобы добавить аутфиту нотку женственности.

Не забывайте о тренче в базовом цвете, который идеально подойдет для теплых, но еще прохладных дней. Такую верхнюю одежду можете носить со спортивным костюмом и кепкой, или же с высокими сапогами на каблуке.

Инфлюэнсер из Корсики Жюли Феррери уже в ожидании весны, так что показала на себе стильный образ из любимого француженками элемента гардероба – кардигана, короткой юбки и слингбеков на каблуке.

Неизменная вещь в гардеробе весной – базовый жакет черного цвета. Надевайте его под белую футболку, джинсы и балетки, которые в 2023 году занимают первенство среди всей представленной обуви на теплое время года.

Также весной очень популярным будет деним, так что джинсовые куртки снова возвращаются в моду. Для создания стильного образа выбирайте трикотажную юбку длины меди и классические белые конверсы.