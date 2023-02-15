У магазинах вже починають з’являтися новинки з весняно-літньої колекції, тож радимо вам придивитися до мінімалістичних речей, які завжди виглядають елегантно та доречно.

Читайте також Для жінок, чоловіків та дітей: 11 речей від українських брендів, які можна придбати зі знижками

Якщо ж у вас є певна база одягу, тоді вам набагато простіше. Варто лише скомбінувати те, що у вас є, або ж докупити кілька елементів гардеробу для створення цілісного образу.

Для стильних весняних образів вам знадобиться пальто. Чомусь зараз інфлюенсери здебільшо обирають верхній одяг чорного кольору, який надзвичайно ефектно виглядає зі штанами палаццо, до прикладу, білого кольору чи базовими джинсами. Доповнюйте такі пальта кросівками або чоботами на підборах, щоб додати аутфіту нотку жіночності.

Не забувайте про тренч в базовому кольорі, який ідеально підійде для теплих, але ще прохолодних днів. Такий верхній одяг можете носити зі спортивним костюмом і кепкою, або ж із високими чоботами на підборах.

Інфлюенсерка з Корсики Жюлі Феррері вже в очікуванні весни, тож показала на собі стильний образ із улюбленого француженками елемента гардероба – кардигана, короткої спідниці та слінгбеків на підборах.

Незмінна річ у нашому гардеробі навесні – базовий жакет чорного кольору. Одягайте його під білу футболку, джинси та балетки, які у 2023 році посідають першість серед всього представленого взуття на теплу пору року.

Також навесні дуже популярним буде денім, тож джинсові куртки знову повертаються в моду. Для створення стильного образу, обирайте трикотажну спідницю довжини міді та класичні білі конверси.