Мы проанализировали ассортимент и выбрали из сейла 11 позиций, которым следует пополнить женский, мужской и детский гардероб.

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Кроссовки Pavlina

Первая покупка в нашем списке – лаконичная пара обуви на стыковые спорта и классики. Она прекрасно подойдет на каждый день и к джинсам, и к трикотажным костюмам, и к базовым юбкам. Сшитые из натуральной кожи и утепленные байкой, кроссовки от украинского бренда Pavlina обойдутся в 1840 гривен вместо 2300: производитель предлагает скидку 20%.



Наряды от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Сумка VIS

Если обувь для подборки мы выбрали сдержанную и лаконичную, то сумку – максимально яркую и харизматичную! Ведь впереди весна и нам точно захочется придать гардеробу новые оттенки. Небольшая, но вместительная, сшитая из натуральной кожи, с качественной фурнитурой – эта крошка от VIS пленила наши сердца. Можно носить на плече, на поясе и как кроссбоде. А купить – за 1550 гривен вместо 1950.



Наряды от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Украшения Lita Jewelry

Яркое весеннее настроение продолжаем и в украшениях: на сейле мы обнаружили красивую пару от бренда Lita Jewelry. Кольцо и серьги из натуральных камней и латуни в позолоте стоят по 1250 гривен, но набором обойдутся на 20% дешевле.



Наряды от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Детские вещи Chemni

Тепленькие детские костюмы – маст хэв для зимне-весеннего периода. У бренда Chemni можно выбрать наборы из худы и штанишек в черном, шоколадном, молочном или зеленом цвете. А к ним – еще и взрослые, чтобы создать настоящие фемилие луга. И удобно, и красиво! С 20% скидкой детский костюм будет стоить 2000 гривен.



Наряды от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Свитшот Lucky Humanoid

Наш выбор для мужчин на этом сейле – свитшот с принтами от Lucky Humanoid. Удобство и простота фасонов в сочетании с нетривиальными картинками сделают эти вещи любимыми, проверены на собственном опыте. Также в линейке бренда худы и футболки: на разные модели будут скидки от 10 до 30%.



Наряды от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Свитер Wool Happen

Конец зимы – пора покупать свитер своей мечты с ощутимой скидкой! Именно такова будет у Wool Happen: популярная модель будет продаваться на 25% дешевле. Ее любят за универсальность, возможность комбинировать с миллионом разных "низов" и натуральный состав – это стопроцентный хлопок. Мы выбрали благородный стально-синий оттенок и планируем приобрести этот свитер за 2025 гривен.



Наряды от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Пиджак Hate Date

А вслед за свитером – еще одна покупка, которую вы сочтете одной из самых удачных в сезоне. Это теплый шерстяной пиджак со скидкой 50%! Молодой апсайклинг бренд уже успел завоевать любовь украинок: он пропагандирует осознанное потребление и переработку, шить вещи с идеальным кроем. Пиджак в клетку, который будет служить своей владелице годами, может пополнить ваш гардероб за 999 гривен.



Наряды от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Куртка Origa

Водонепроницаемая куртка с утеплителем – хорошая идея и для зимы, и для межсезонья. Мы себе выбрали бежевую модель от бренда Origa: умеренный оверсайз, комфортная длина до середины бедра, глубокий капюшон и скидка 20% делают ее идеальным вариантом "с прицелом" и на следующий сезон. Новая цена куртки – 3880 гривен.



Наряды от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Пуховик Prinova

Еще один классный пуховик со скидкой мы обнаружили в Prinova. Это зимний вариант, рассчитанный на температурный режим до –20°С. Нам понравилась его фактура и длина – будет тепло и стильно. Производитель имеет размеры от XS до XXL, а цена упадет с 3760 до 3008 гривен.



Наряды от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Пальто Logic Clothes

Парад верхней одежды завершает утепленное пальто. Вещь имеет 60% шерсти в составе и утеплено слимтексом: идеальный вариант для холодов для тех, кто не любит пуховики и куртки. И еще один пункт который просто не даст пройти мимо пальто от Logic Clothes – это его цвет и короткая бахрома на ткани, повторяющаяся каждые несколько строк принта. Оригинальная вещь стоит на сейле 3000 гривен вместо 4000.



Наряды от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Панама Bikkstore шапки

А теперь – аксессуары. Нашим фаворитом этого сезона стала панама из эко-меха. Сшита в чудесном оттенке, хорошо греет, привлекает внимание – все, как мы любим. Хороший вариант есть у Bikkstore hats: они шьют не только панамы, но и актуальные кожаные косынки, береты капюшоны и прочее. Головные уборы бренда будут продаваться на маркете со скидками 20-30%.



Наряды от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"