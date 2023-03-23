Кобальт, паприка и шоколад: трендовые цветы весны
Источник:Elle
Весной нам всегда хочется добавить в свой гардероб больше цветных вещей. Интересно смотреться вам помогут сочные цвета, которые будут популярны в этом сезоне.
Кроме востребованных классических цветов, дизайнеры также представят наряды цветных оттенков, которые удачно помогают разбавить наш аутфит.
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К самым популярным трендовым цветам относятся 8 оттенков, на которые вам стоит обратить внимание.
- Кобальт
Звезды Недель моды смогли продемонстрировать на себе всю палитру синего оттенка – от цвета голубой гортензии до electric blue и ультрамарина.
Актуальные цвета весны / Фото с Elle
- Паприка
Легкий оттенок красного можно носить в монохроме, или же сочетать с другими цветами, которые хорошо подходят к оттенку паприки.
Актуальные цвета весны / Фото с Elle
- Шоколад
Оттенки шоколада могут заменить беж. Инфлюэнсерам очень нравится этот цвет, и хоть он совсем не яркий, впрочем смотрится довольно благородно.
Актуальные цвета весны / Фото с Elle
- Серый
На улицах модных столиц фешионисты успели примерить на себе 50 оттенков серого – мышиный, жемчужный, маренго, гейнсборо, дымчатый и платиновый. Все эти оттенки точно заслуживают вашего внимания.
Актуальные цвета весны / Фото с Elle
- Серебро
Серебряный металлик шагает с нами еще с предыдущего сезона. Если не решаетесь на верхнюю одежду в таком цвете или обуви, то начинайте с сумочки.
Актуальные цвета весны / Фото с Elle
- Неон
Кислотный цвет сможет добавить вашему образу определенной изюминки, так что он автоматически перестанет быть банальным.
Актуальные цвета весны / Фото с Elle
- Пастель
Более мягкая и романтическая вариация предыдущего цветного тренда вам точно понадобится этой весной, поэтому не упустите возможность приобрести какую-нибудь вещь в благородном оттенке.
Актуальные цвета весны / Фото с Elle