Кроме востребованных классических цветов, дизайнеры также представят наряды цветных оттенков, которые удачно помогают разбавить наш аутфит.

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К самым популярным трендовым цветам относятся 8 оттенков, на которые вам стоит обратить внимание.

Кобальт

Звезды Недель моды смогли продемонстрировать на себе всю палитру синего оттенка – от цвета голубой гортензии до electric blue и ультрамарина.



Актуальные цвета весны / Фото с Elle

Паприка

Легкий оттенок красного можно носить в монохроме, или же сочетать с другими цветами, которые хорошо подходят к оттенку паприки.



Актуальные цвета весны / Фото с Elle

Шоколад

Оттенки шоколада могут заменить беж. Инфлюэнсерам очень нравится этот цвет, и хоть он совсем не яркий, впрочем смотрится довольно благородно.



Актуальные цвета весны / Фото с Elle

Серый

На улицах модных столиц фешионисты успели примерить на себе 50 оттенков серого – мышиный, жемчужный, маренго, гейнсборо, дымчатый и платиновый. Все эти оттенки точно заслуживают вашего внимания.



Актуальные цвета весны / Фото с Elle

Серебро

Серебряный металлик шагает с нами еще с предыдущего сезона. Если не решаетесь на верхнюю одежду в таком цвете или обуви, то начинайте с сумочки.



Актуальные цвета весны / Фото с Elle

Неон

Кислотный цвет сможет добавить вашему образу определенной изюминки, так что он автоматически перестанет быть банальным.



Актуальные цвета весны / Фото с Elle

Пастель

Более мягкая и романтическая вариация предыдущего цветного тренда вам точно понадобится этой весной, поэтому не упустите возможность приобрести какую-нибудь вещь в благородном оттенке.



Актуальные цвета весны / Фото с Elle