Окрім затребуваних класичних кольорів, дизайнери також презентують вбрання кольорових відтінків, які вдало допомагають розбавити наш аутфіт.

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До найпопулярніших трендових кольорів належить 8 відтінків, на які вам варто звернути увагу.

Кобальт

Зірки Тижнів моди зуміли продемонструвати на собі всю палітру синього відтінку – від кольору блакитної гортензії до electric blue та ультрамарину.



Актуальні кольори весни / Фото з Elle

Паприка

Легкий відтінок червоного можна носити в монохромі, або ж поєднувати з іншими кольорами, які гарно пасують до відтінку паприки.



Актуальні кольори весни / Фото з Elle

Шоколад

Відтінки шоколаду мають всі шанси замінити беж. Інфлюенсерам дуже подобається цей колір, і хоч він зовсім не яскравий, втім виглядає досить благородно.



Актуальні кольори весни / Фото з Elle

Сірий

На вулицях модних столиць фешіоністи встигли приміряти на собі 50 відтінків сірого - мишачий, перлинний, маренго, гейнсборо, димчастий та платиновий. Всі ці відтінки точно заслуговують вашої уваги.



Актуальні кольори весни / Фото з Elle

Срібло

Срібний металік крокує з нами ще з попереднього сезону. Якщо не наважуєтеся на верхній одяг в такому кольорі чи взуття, то починайте з сумочки.



Актуальні кольори весни / Фото з Elle

Неон

Кислотний колір зможе додати вашому образу певної родзинки, тож він автоматично перестане бути банальним.



Актуальні кольори весни / Фото з Elle

Пастель

Більш м`яка та романтична варіація попереднього кольорового тренду вам точно знадобиться цієї весни, тож не проґавте можливість придбати якусь річ у благородному відтінку.



Актуальні кольори весни / Фото з Elle