Подчеркнуть свой образ стильными элементами гардероба и подобрать одежду, в которой вам будет не холодно иногда бывает довольно сложно. Основные тренды на наряды зимних вещей на холодный период помогут Вам разобраться и определиться, что именно вам нужно.

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Капсула одежды на холодный период

Шапка бини

Однотонная шапка белого или черного цвета идеально впишется в самые яркие цветовые стилизации. Черная шапка зимой идеально дополнит синюю шубу, а белая шапка отлично соединится в паре с перчатками.



Стильные образы на холодное время года / Фото из инстаграма



Стильные образы на холодное время года / Фото из инстаграма

Стеганое пальто

Стеганые куртки и пальто еще с прошлой осени не сдают своих позиций. Такая верхняя одежда не позволит вам замерзнуть и поможет выглядеть стильно в холодное время года. Часто верхняя одежда объемная и прячет фигуру, но стеганое пальто придает силуэту женственности.



Стильные образы на холодное время года / Фото из инстаграма

Кожаные штаны

Не думайте, что кожаные брюки – исключительно летний вариант. Коллекции на осенне-зимний сезон утеплены флисом, поэтому вы получите не только теплый элемент гардероба, но и очень стильный.



Стильные образы на холодное время года / Фото из инстаграма

Вязаный жилет

Нет, тренд на вязаные жилеты не прошел. Этот уютный элемент гардероба еще имеет все шансы придать вашему образу интересной изюминки.



Стильные образы на холодное время года / Фото из инстаграма

Трикотажное платье

Трудно представить любой осенне-зимний гардероб без трикотажного свитера, джемпера или пуловера. Они прекрасно согревают, дополняют различные образы и дарят чувство уюта. Чтобы не замерзнуть – выбирайте длину миди.



Стильные образы на холодное время года / Фото из инстаграма

Фланелевая рубашка

Такая рубашка прекрасно сохраняет тепло и приятна на ощупь кожи. В сочетании с худи и джогерами получается теплый удобный расслабленный образ для прогулок.



Стильные образы на холодное время года / Фото из инстаграма

Большой акцентный шарф

Что может быть лучше, чем в холодную ветреную погоду укутаться большим вязаным шарфом? Дополните ярким аксессуаром свои образы, и не только согревайтесь, но и демонстрируйте стильный аутфит.



Стильные образы на холодное время года / Фото из инстаграма

Сапоги-трубы

Выбирайте высокие сапоги на массивной подошве, которые согреют ваши ноги от холода и спасут от промокания, когда наступит потепление.



Стильные образы на холодное время года / Фото из инстаграма