6 самых модных трикотажных свитеров на зиму: яркая подборка

На календаре зима, а это значит, что нам следует присмотреться к трикотажным вещам. Теплые свитера не только эстетически смотрятся в холодное время года, но и отлично согревают.

В холодное время года все мы любим теплый и уютный гардероб, который согреет нас в морозную погоду, пишет 24 канал. Трикотаж всегда занимал главные позиции в осенне-зимнем гардеробе.

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Следует отметить, что тренд на вязаные вещи никогда не исчезал, особенно в зимний период. Впрочем, с началом пандемии коронавируса все очень полюбили уютную домашнюю обувь, к которой относится трикотаж. Теперь свитера, брюки и костюмы из трикотажа занимают свои главные позиции на fashion-арене.

Трикотаж – это не просто база. Сегодня это уже глобальный длительный тренд текущего сезона. В магазинах вы найдёте огромный выбор трикотажных изделий на любой вкус. В уютных свитерах вы точно не замерзнете в холодный день. Какие свитера из трикотажа в моде зимой 2022 года – читайте дальше.

Свитер оверсайз

Такой свитер уже давно в тренде и не сдает свои позиции. В холодный день он не только согреет вас, но и удачно дополнит базовые джинсы.



Модные свитера на зиму 2022 / Фото с Instagram

Свитер с воротником

Свитер на змейке, с пуговицами или просто раскидистым воротником все еще остается актуальным изделием на зимний период.



Модные свитера на зиму 2022 / Фото с Instagram

Яркий трикотажный свитер

К наиболее популярным свитерам этого сезона относятся: синий, оранжевый, красный, розовый, фиолетовий и зеленый. Такой свитер обязательно придаст акцент вашему образу.



Модные свитера на зиму 2022 / Фото с Instagram

Плюшевый свитер

Такой свитер смотрится очень стильно и уютно. Зачастую они могут добавить вам немного объема, поэтому такие свитера лучше выбирать по фигуре.



Модные свитера на зиму 2022 / Фото с Instagram

Свитер с плетением

Свитера с нежным плетением этого сезона в моде. Обращайте внимание на изделия в стиле базовых свитеров Ralph Lauren.



Модные свитера на зиму 2022 / Фото с Instagram

Свитер в полоску

Модель этого свитера может быть любой. По цвету этот свитер подходит под любые повседневные образы.



Модные свитера на зиму 2022 / Фото с Instagram