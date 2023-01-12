Fashion-вдохновение: 6 стильных образов, которые нужно успеть повторить до конца зимы

Часто зимой у нас уходит вдохновение для создания интересных образов. В таком случае можно всегда вдохновиться тем, что примеряют на себе европейские модницы. Какие их выходы следует принять во внимание – смотрите дальше.

Зима – непростое время для стилизации вещей, однако в нашем гардеробе поселились стильные вещи, помогающие создать эффектные образы. Сейчас инфлюэнсеры показывают немало стильных сочетаний с дубленками, шубами, пуховиками и утепленными пальто.

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Среди обуви также есть выбор – миниугги, дутики, монбуты или классические челси. А вот для дополнения образа нам подходят верхние головные уборы, среди которых – шапки бени, панамы, бейсболки или капоры.

Вдохновляясь модницами, рекомендуем вам присмотреться к нескольким стильным образам, которые точно нужно повторить до конца зимы.

Пуховик металлик + аксессуары в тон

Металлик в 2023 году приобретает популярность. Девушки выбирают в этом серебристом оттенке не только сумки и платья, но и верхнюю одежду. Еще в прошлом году Эльза Госк и Мэй Маск задали тренд на пуховики металлик, так что не отказывайте себе в удовольствии примерить стильное изделие на зиму.

Дубленка + широкие джинсы

Наверное, уже все поняли, что коричневая дубленка – самая популярная верхняя одежда зимы. Модницы обожают эту вещь совмещать с лосинами и джинсами. Из-за отсутствия снега у вас есть возможность выгулять стильную вещь с красивой прической, поскольку головной убор можно на время отложить, и дополнить look широкими светлыми джинсами.

Пальто + кроссовки

Отсутствие снега вызывает у нас желание уже присматриваться к весеннему гардеробу, впрочем, это явление временное. Однако следует воспользоваться возможностью и выгулять свои любимые кроссовки под стильное пальто.

Пальто + штаны палаццо

Пальто можно одевать не только осенью и весной, но и зимой. Масс-маркеты имеют в продаже утепленные пальто, которые охотно можно носить в холодное время года. Если хотите создать элегантный образ, выбирайте классическую водолазку, которую соедините с брюками палаццо.

Пушистая шуба + прическа с крабиком

Инфлюэнсеры этого сезона начали нам демонстрировать интересные аутфиты с пушистыми шубами. Такие имеют в своем гардеробе немка Леони Ганне и Соня Лисон. Лучше всего сочетаются такие шубы с базовыми джинсами. Чтобы добавить интересную изюминку – создайте прическу со стильным аксессуаром для волос – крабиком.

Укороченная шуба + шарф

Для комфортной и удобной прогулки выбирайте короткие шубки. Вы их можете совместить с любым свитером или свитшотом, дополняя джинсами разных фасонов и обувью – от кроссовок и ботинок до сапог на каблуке. Добавьте интересный акцент благодаря разноцветному шарфу.