Зима – непростий час для стилізації речей, однак у нашому гардеробі оселилися стильні речі, які допомагають нам створити ефектні образи. Зараз інфлюенсери показують чимало стильних поєднань з дублянками, шубами, пуховиками та утепленими пальтами.
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Серед взуття також є вибір – мініугги, дутики, монбути чи класичні челсі. А от для доповнення образу нам підходять верхні головні убори, серед яких – шапки біні, панами, бейсболки чи капори.
Надихаючись модницями, радимо вам придивитися до кількох стильних образів, які точно треба повторити до кінця зими.
Пуховик металік + аксесуари в тон
Металік у 2023 році здобуває популярність. Дівчата обирають в цьому сріблястому відтінку не лише сумки та сукні, але й верхній одяг. Ще минулого року Ельза Госк та Мей Маск задали тренд на пуховики металік, тож не відмовляйте собі у задоволенні приміряти стильний виріб на зиму.
Дублянка + широкі джинси
Напевне вже всі зрозуміли, що коричнева дублянка – найпопулярніший верхній одяг зими. Модниці обожнюють цю річ поєднувати з лосинами та джинсами. Через відсутність снігу у вас є можливість вигуляти стильну річ з красивою зачіскою, оскільки головний убір можна на деякий час відкласти, та доповнити look широкими світлими джинсами.
Пальто + кросівки
Відсутність снігу викликає у нас бажання вже придивлятися до весняного гардеробу, втім це явище тимчасове. Однак варто скористатися можливістю та вигуляти свої улюблені кросівки під стильне пальто.
Пальто + штани палаццо
Пальто можна одягати не лише восени та навесні, але й взимку. Мас-маркети мають у продажі утеплені пальта, які залюбки можна носити в холодну пору року. Якщо хочете створити елегантний образ, обирайте класичну водолазку, яку поєднаєте зі штанами палаццо.
Пухнаста шуба + зачіска з крабиком
Інфлюенсери цього сезону почали нам демонструвати цікаві аутфіти з пухнастими шубами. Такі мають у своєму гардеробі німкеня Леоні Ганне та Соня Лісон. Найкраще поєднуються такі шуби з базовими джинсами. Щоб додати цікавої родзинки – створіть зачіску зі стильним аксесуаром для волосся – крабиком.
Вкорочена шуба + шарф
Для комфортної і зручної прогулянки обирайте короткі шубки. Ви їх можете поєднати з будь-яким светром чи світшотом, доповнюючи джинсами різних фасонів та взуттям – від кросівок і черевиків до чоботів на підборах. Додайте цікавого акценту завдяки різнокольоровому шарфу.