Зима – непростий час для стилізації речей, однак у нашому гардеробі оселилися стильні речі, які допомагають нам створити ефектні образи. Зараз інфлюенсери показують чимало стильних поєднань з дублянками, шубами, пуховиками та утепленими пальтами.

Читайте також Актуальні туфлі на 2023 рік: яке взуття стане модним навесні

Серед взуття також є вибір – мініугги, дутики, монбути чи класичні челсі. А от для доповнення образу нам підходять верхні головні убори, серед яких – шапки біні, панами, бейсболки чи капори.

Надихаючись модницями, радимо вам придивитися до кількох стильних образів, які точно треба повторити до кінця зими.

Пуховик металік + аксесуари в тон

Металік у 2023 році здобуває популярність. Дівчата обирають в цьому сріблястому відтінку не лише сумки та сукні, але й верхній одяг. Ще минулого року Ельза Госк та Мей Маск задали тренд на пуховики металік, тож не відмовляйте собі у задоволенні приміряти стильний виріб на зиму.

Дублянка + широкі джинси

Напевне вже всі зрозуміли, що коричнева дублянка – найпопулярніший верхній одяг зими. Модниці обожнюють цю річ поєднувати з лосинами та джинсами. Через відсутність снігу у вас є можливість вигуляти стильну річ з красивою зачіскою, оскільки головний убір можна на деякий час відкласти, та доповнити look широкими світлими джинсами.

Пальто + кросівки

Відсутність снігу викликає у нас бажання вже придивлятися до весняного гардеробу, втім це явище тимчасове. Однак варто скористатися можливістю та вигуляти свої улюблені кросівки під стильне пальто.

Пальто + штани палаццо

Пальто можна одягати не лише восени та навесні, але й взимку. Мас-маркети мають у продажі утеплені пальта, які залюбки можна носити в холодну пору року. Якщо хочете створити елегантний образ, обирайте класичну водолазку, яку поєднаєте зі штанами палаццо.

Пухнаста шуба + зачіска з крабиком

Інфлюенсери цього сезону почали нам демонструвати цікаві аутфіти з пухнастими шубами. Такі мають у своєму гардеробі німкеня Леоні Ганне та Соня Лісон. Найкраще поєднуються такі шуби з базовими джинсами. Щоб додати цікавої родзинки – створіть зачіску зі стильним аксесуаром для волосся – крабиком.

Вкорочена шуба + шарф

Для комфортної і зручної прогулянки обирайте короткі шубки. Ви їх можете поєднати з будь-яким светром чи світшотом, доповнюючи джинсами різних фасонів та взуттям – від кросівок і черевиків до чоботів на підборах. Додайте цікавого акценту завдяки різнокольоровому шарфу.