5 украинских брендов аксессуаров, которые помогают Украине во время войны
Источник:Vogue
В Украине уже более двух месяцев идет война. Эти дни для нас очень сложны и болезненны, однако мы продолжаем бороться за свою землю, и войну не проиграли. В такое бурное время Украине помогают многие украинские бренды не только обуви и одежды, но и аксессуаров.
Наши мужественные военные дают достойный отпор российским захватчикам на фронте, в тылу им помогают украинские бренды, перечисляющие на нужды армии часть средств от проданных товаров.
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Gunia Project
Изделия украинского бренда Gunia Project есть даже у Папы Римского! Основательницы марки Наталья Каменская и Мария Гаврилюк провели много времени в экспедициях и отправлялись в отдаленные уголки страны, чтобы возродить забытые техники.
Еще в первые дни войны бренд исключительных вещей, производимых на основе традиционных этнических культур, решил помочь украинским защитникам и приютам для животных. Gunia Project решили продавать голубые и желтые свечи-птички.
Сейчас 10% продаж Gunia Project присылает на нужды ВСУ. Среди их бестселлеров – керамическая тарелка с изображением Иисуса и Иоанна Крестителя в детском возрасте и святой Николай из буковинской иконы.
KHUSTYNA
Украинский бренд платков KHUSTYNA – довольно молодой. Он был основан в конце 2021 года. Марка также присоединилась к помощи во время войны и передает часть средств продаж на нужды ВСУ.
LONA PRIST
10% стоимости каждой проданной сумки бренд LONA PRIST перечисляет благотворительным организациям, помогающим украинским детям.
Kachorovska Atelier
Алина Качаровская в первые дни войны решила помогать военным, и начала шить берцы. На сегодняшний день бренд передал нашим защитникам более 1500 пар обуви.
Месяц назад Kachorovska Atelier объединились с брендом Ksenia Schnaider и создали весенний дроп обуви в голубом и бежевом цвете.
Guzema Fine Jewelry
Ювелирный бренд Guzema Fine Jewerly более 2 миллионов гривен передал на нужды украинцев и ВСУ. Еще в начале марта бренд возобновил работу. Основательница бренда Валерия Гузема передала все деньги от проданных украшений на больницы, детские дома, амуницию для военных и другие нужды всех украинцев, пострадавших от войны.