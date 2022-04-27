Наши мужественные военные дают достойный отпор российским захватчикам на фронте, в тылу им помогают украинские бренды, перечисляющие на нужды армии часть средств от проданных товаров.

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Gunia Project

Изделия украинского бренда Gunia Project есть даже у Папы Римского! Основательницы марки Наталья Каменская и Мария Гаврилюк провели много времени в экспедициях и отправлялись в отдаленные уголки страны, чтобы возродить забытые техники.

Еще в первые дни войны бренд исключительных вещей, производимых на основе традиционных этнических культур, решил помочь украинским защитникам и приютам для животных. Gunia Project решили продавать голубые и желтые свечи-птички.

Сейчас 10% продаж Gunia Project присылает на нужды ВСУ. Среди их бестселлеров – керамическая тарелка с изображением Иисуса и Иоанна Крестителя в детском возрасте и святой Николай из буковинской иконы.

KHUSTYNA

Украинский бренд платков KHUSTYNA – довольно молодой. Он был основан в конце 2021 года. Марка также присоединилась к помощи во время войны и передает часть средств продаж на нужды ВСУ.

LONA PRIST

10% стоимости каждой проданной сумки бренд LONA PRIST перечисляет благотворительным организациям, помогающим украинским детям.

Kachorovska Atelier

Алина Качаровская в первые дни войны решила помогать военным, и начала шить берцы. На сегодняшний день бренд передал нашим защитникам более 1500 пар обуви.

Месяц назад Kachorovska Atelier объединились с брендом Ksenia Schnaider и создали весенний дроп обуви в голубом и бежевом цвете.

Guzema Fine Jewelry

Ювелирный бренд Guzema Fine Jewerly более 2 миллионов гривен передал на нужды украинцев и ВСУ. Еще в начале марта бренд возобновил работу. Основательница бренда Валерия Гузема передала все деньги от проданных украшений на больницы, детские дома, амуницию для военных и другие нужды всех украинцев, пострадавших от войны.