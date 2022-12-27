Каждая девушка при минимальных усилиях может создать праздничный и стильный образ. Для этого вам не нужно иметь в гардеробе платья с блестками, перьями и бахромой. Полностью подойдет минималистическое платье или элегантный костюм.

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Белая рубашка + черная юбка + каблуки

Этим вещам, которые имеет в гардеробе, любая модница можно добавить праздничного звучания благодаря выразительному макияжу и эффектным украшениям.



Интересные образы на Новый год 2023 / Фото с Instagram с Pumpyourstyle.stydio

Блейзер или блуза + штаны + каблуки

Ваш новогодний образ будет просто невероятным, если вы найдете в своем гардеробе черный приталенный жакет. Надевайте его под роскошный корсет или на обнаженное тело и завершайте минималистичными украшениями.



Интересные образы на Новый год 2023 / Фото с Instagram с Pumpyourstyle.stydio



Интересные образы на Новый год 2023 / Фото с Instagram с Pumpyourstyle.stydio



Интересные образы на Новый год 2023 / Фото с Instagram с Pumpyourstyle.stydio

Шелковое платье

Минималистическое однотонное платье на бретельках станет отличным вариантом в новогоднюю ночь. Вооружитесь нежными аксессуарами, сделайте эффектный макияж, интересную прическу – и вы будете звездой вечера.



Интересные образы на Новый год 2023 / Фото с Instagram с Pumpyourstyle.stydio