Кожна дівчина за мінімальних зусиль може створити святковий та стильний образ. Для цього вам не потрібно мати в гардеробі сукні з лелітками, пір’ям та бахромою. Цілком підійде мінімалістичне плаття чи елегантний костюм.

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Біла сорочка + чорна спідниця + підбори

Цим речам, які має в гардеробі будь-яка модниця можна додати святкового звучання завдяки виразному макіяжу та ефектним прикрасам.



Цікаві образи на Новий рік 2023 / Фото з Instagram з Pumpyourstyle.stydio

Блейзер або блуза + штани + підбори

Ваш новорічний образ буде просто неймовірним, якщо ви знайдете у своєму гардеробі чорний приталений жакет. Одягайте його під розкішний корсет або на оголене тіло та довершуйте мінімалістичними прикрасами.



Цікаві образи на Новий рік 2023 / Фото з Instagram з Pumpyourstyle.stydio



Цікаві образи на Новий рік 2023 / Фото з Instagram з Pumpyourstyle.stydio



Цікаві образи на Новий рік 2023 / Фото з Instagram з Pumpyourstyle.stydio

Шовкова сукня

Мінімалістична однотонна сукня на бретельках стане чудовим варіантом в новорічну ніч. Озбройтеся ніжними аксесуарами, зробіть ефектний макіяж, цікаву зачіску - і ви будете зіркою вечора.



Цікаві образи на Новий рік 2023 / Фото з Instagram з Pumpyourstyle.stydio