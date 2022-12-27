Кожна дівчина за мінімальних зусиль може створити святковий та стильний образ. Для цього вам не потрібно мати в гардеробі сукні з лелітками, пір’ям та бахромою. Цілком підійде мінімалістичне плаття чи елегантний костюм.
Читайте також Пір'я – шалений тренд Нового року, який полюбили всі інфлюенсери: фото образів
- Біла сорочка + чорна спідниця + підбори
Цим речам, які має в гардеробі будь-яка модниця можна додати святкового звучання завдяки виразному макіяжу та ефектним прикрасам.
Цікаві образи на Новий рік 2023 / Фото з Instagram з Pumpyourstyle.stydio
- Блейзер або блуза + штани + підбори
Ваш новорічний образ буде просто неймовірним, якщо ви знайдете у своєму гардеробі чорний приталений жакет. Одягайте його під розкішний корсет або на оголене тіло та довершуйте мінімалістичними прикрасами.
Цікаві образи на Новий рік 2023 / Фото з Instagram з Pumpyourstyle.stydio
Цікаві образи на Новий рік 2023 / Фото з Instagram з Pumpyourstyle.stydio
Цікаві образи на Новий рік 2023 / Фото з Instagram з Pumpyourstyle.stydio
- Шовкова сукня
Мінімалістична однотонна сукня на бретельках стане чудовим варіантом в новорічну ніч. Озбройтеся ніжними аксесуарами, зробіть ефектний макіяж, цікаву зачіску - і ви будете зіркою вечора.
Цікаві образи на Новий рік 2023 / Фото з Instagram з Pumpyourstyle.stydio