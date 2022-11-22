5 главных зимних пальто, на которые нужно обратить внимание в 2022 году

Зимой мы любим теплые вещи, такие как пуховики, дубленки и шубы, впрочем дизайнеры давно ввели зимние пальто, которые охотно можно носить с уггами и сапогами. На какие фасоны обратить внимание этой зимой читайте дальше.

С приходом декабря стопчики термометра каждый раз будут снижаться, поэтому выбор верхней одежды, которая прослужит нам вплоть до марта, сейчас крайне актуален.

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В холодное время года мы в первую очередь выбираем теплые пуховики, шубы и дубленки, впрочем, не забывайте о стильных пальто, которые также согревают и дают возможность создать стильный образ зимой.

К примеру, кремовое или черное пальто – вечная классика, которая прослужит вам не один сезон. А вот на пике популярности – короткое пальто с шарфом, которое уже примерило немало инфлюэнсеров. Что выбрать для себя в этом сезоне – смотрите в подборке.

Кремовые пальто

Кремовое пальто – долговечный тренд, который будет актуален не один сезон. Такое пальто менее практично, как скажем, черное или коричневое, однако в зимнее время оно выглядит по-особому празднично и элегантно, поэтому не бойтесь вводить такую вещь в свой гардероб.

Пальто из овчины

Такое пальто появилось в тенденциях верхней одежды в этом сезоне. Вместо подкладки эта рыхлая ткань украшает большое количество верхней одежды. В тренде этого сезона овечьи пальто с аутентичными застежками.

Пушистые манжеты и воротники

В тренды вернулась эстетика нулевых и 2000-х годов. Пальто с меховыми отерочками на рукавах – это тренд тех лет, который появился в 2022 году. Если хотите разбавить свой гардероб чем-нибудь интересным, то приобретите на зиму яркое винтажное пальто.

Монохромная елка

Если вы любите классические пальта, да еще не готовы приобрести кремовое пальто, то выбирайте на зиму монохромные пальто с принтом елки. Это плетение заменяет классическую клеточку, но интереснее однотонных серых или черных пальто.

Вшитые шарфы

В этом году в моду вошли пальто с вшитым шарфом, которые уже успели примерить немало трендсеттеров. Модель с контрасными отерочками сейчас очень популярна, так что можете смело делать ставку именно на такой фасон.