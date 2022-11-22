З приходом грудня стопчики термометра щоразу будуть знижуватися, тому вибір верхнього одягу, який прослужить нам аж до березня зараз вкрай актуальний.

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В холодну пору року ми насамперед обираємо теплі пуховики, шуби та дублянки, втім не забувайте про стильні пальта, які також зігрівають та дають можливість створити стильний образ взимку.

До прикладу, кремове чи чорне пальто – вічна класика, яка прослужить вам не один сезон. А от на піку популярності – коротке пальто з шарфом, яке вже приміряло чимало інфлюенсерів. Що обрати для себе цього сезону – дивіться у добірці.

Кремові пальта

Кремове пальто – довговічний тренд, який буде актуальним не один сезон. Таке пальто менш практичне, як скажімо, чорне чи коричневе, однак в зимову пору воно виглядає по-особливому святково та елегантно, тому не бійтеся запроваджувати таку річ у свій гардероб.

Пальто з овчини

Таке пальто з’явилося серед тенденцій верхнього одягу в цьому сезоні. Замість підкладки ця пухка тканина прикрашає велику кількість верхнього одягу. У тренді цього сезону овечі пальта із автентичними застібками.

Пухнасті манжети і коміри

У тренди повернулася естетика нульових та 2000-х років. Пальто з хутряними оторочками на рукавах – це тренд тих років, який з’явився у 2022 році. Якщо хочете розбавити свій гардероб чимось цікавим, то придбайте на зиму яскраве вінтажне пальто.

Монохромна ялинка

Якщо ви любите класичні пальта, та ще не готові придбати кремове пальто, то обирайте на зиму монохромні пальта з принтом ялинка. Це плетіння заміняє класичну клітинку, але є цікавішим за однотонні сірі чи чорні пальта.

Вшиті шарфи

Цього року в моду увійшли пальта з вшитим шарфом, які вже встигли приміряти чимало трендсеттерів. Модель з контрасними оторочками зараз дуже популярна, тож можете сміливо робити ставку саме на такий фасон.