Кожаные брюки, джинсовый костюм и длинная юбка: 5 главных покупок марта

Весна этого года богата трендовыми вещами. В моду феерически ворвалась монохромная стилизация денима, юбка длины макси и балетные балетки в стиле Мэри Джейн. Какие еще покупки нужно совершить этой весной – читайте дальше.

Для создания стильного и трендового вида, советуем вам приобрести несколько вещей, которые особенно популярны в этом сезоне, пишет 24 канал.

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Модные инфлюэнсеры уже успели продемонстрировать на себе модные новинки, поэтому мы выделили самые актуальные единицы, которые станут главной изюминкой ваших аутфитов.

Кожаные штаны

Этой весной кожаные брюки не теряют своей актуальности. Зимой модницы носили их с уггами, а весной довершают их кедами, кроссовками и сапогами на каблуке.

Брючный костюм

И хотя мода на некоторые вещи меняется из сезона в сезон, кое-что остается неизменным. К примеру, брючный костюм весной – хорошая инвестиция в ваш гардероб. Вы не только будете всегда выглядеть в нем стильно, но и сможете разделять блейзер и штаны к другим аутфитам.

Джинсовый костюм

Total denim бьет в этом сезоне все рекорды, чтобы оставаться в тренде, приобретите на весенне-летний сезон рубашку и джинсы одного цвета, или вместо рубашки сделайте ставку на джинсовую куртку.

Длинная юбка

Юбка длины макси будет занимать в этом сезоне ведущее место в нашем гардеробе. Выбирайте юбки из кожи, денима или атласа и сочетайте с балетками, кроссовками и лоферами.

Балетки Мэри Джейн

Балетки будто пуанты балерин приобретают особую популярность. В этом сезоне остановите свое внимание на обуви в стиле Мэри Джейн. Дизайнеры предложили не только балетки, но и туфли на каблуке, которые уже начинают носить модные инфлюэнсеры.