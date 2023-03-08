Задля створення стильного і трендового вигляду, радимо вам придбати кілька речей, які є особливо популярними в цьому сезоні, пише 24 канал.

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Модні інфлюенсери вже встигли продемонструвати на собі модні новинки, тож ми виокремили найактуальніші одиниці, які стануть головною родзинкою ваших аутфітів.

Шкіряні штани

Цієї весни шкіряні штани не втрачають своєї актуальності. Взимку модниці носили їх з уггами, а навесні довершують їх кедами, кросівками та чоботами на підборах.

Штанний костюм

І хоч мода на деякі речі змінюється з сезону в сезон, дещо таки залишається незмінним. До прикладу, штанний костюм навесні – гарна інвестиція у ваш гардероб. Ви не лише будете завжди мати стильний вигляд у ньому, але й зможете розділяти блейзер та штани до інших аутфітів.

Джинсовий костюм

Total denim б’є цього сезону всі рекорди, тож щоб залишатися в тренді, придбайте на весняно-літній сезон сорочку та джинси одного кольору, або замість сорочки зробіть ставку на джинсову куртку.

Довга спідниця

Спідниця довжини максі займатиме цього сезону чільне місце в нашому гардеробі. Обирайте спідниці зі шкіри, деніму чи атласу та поєднуйте з балетками, кросівками та лоферами.

Балетки Мері Джейн

Балетки ніби пуанти балерин набувають особливої популярності. Цього сезону зупиніть свою увагу на взутті у стилі Мері Джейн. Дизайнери запропонували не лише балетки, але й туфлі на підборах, які вже починають носити модні інфлюенсери.