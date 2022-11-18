5 дорогих вещей, которые должна иметь в своем гардеробе каждая девушка

Чтобы выглядеть опрятно и ухоженно, не обязательно иметь в своем гардеробе много дорогих вещей. Купить изысканные вещи можно и в масс-маркете, впрочем, эта вещь должна быть из качественного материала, которые будут удачно дополнять ваш образ.

Для того чтобы ваш аутфит всегда выглядел уместно и стильно, вам нужно иметь несколько основных вещей из качественных материалов, даже если они будут стоить немного дороже, пишет 24 канал.

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Добавив эти вещи в свой гардероб, вы не только будете активно их применять к своим образам, но и всегда будете выглядеть опрятно и стильно.

Классическая верхняя одежда

Теперь все чаще пальто одевают не только осенью, но и зимой. Бренды уже давно начали шить утепленные варианты, поэтому советуем обратить внимание на классическое двубортное пальто черного, коричневого или молочного цвета, которое будет удачно сочетаться с вашими зимними головными уборами, сумками и обувью.

Выбирайте пальто из качественного материала, ведь оно прослужит вам много лет, а дорогостоящий материал позволит вам всегда сохранять безупречный вид.

Качественная обувь

Часто стилисты говорят, что обувь является очень важным элементом гардероба, и от него будет зависеть насколько стильний и опрятний ваш вид. Даже если вы будете трендово одеты, а обувь будет не очень удачно виглядеть, то ваш образ мгновенно будет испорчен.

Именно поэтому выбирайте на зиму классические черные сапоги из качественных материалов, которые прослужат вам не один сезон и будут удачно смотреться с пуховиком, дубленкой, шубой или пальто.

Базовые джинсы

Согласитесь, джинсы с отжатыми коленями выглядят ужасающе. Именно поэтому в вашем гардеробе должны быть денимовые изделия из качественного материала, которые не будут терять свой вид через несколько раз стирки.

Приобрести действительно хорошие базовые джинсы можно в магазинах масс-маркета, впрочем отличные варианты вы найдете от самой популярной марки джинсов, которые носят все знаменитости Levi's.

Сумка

Сумка – очень важный аксессуар в нашем образе. Пусть в вашем гардеробе будет одна, но качественная сумка, которую вы можете взять в офис, на свидание или прогулку с друзьями. Сумка всегда привлекает внимание, поэтому помните, что она должна быть хорошего качества из непрочного материала.

Часы

Мода на часы не выйдет никогда, так что покупая дорогую брендовую вещь, вы можете быть уверены в том, что этот аксессуар прослужит вам очень долго. Часы – это стильный аксессуар, который дополняет образ, добавляет статус и выполняет главную функцию – отображает текущее время.