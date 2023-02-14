5 вещей, от которых нужно избавиться в своем гардеробе в этом году: чем стоит их заменить

Если вы будете делать ревизию в своем гардеробе и избавляться от зимних вещей, а заодно и просматривать базу вещей на весну, советуем вам убрать несколько позиций, которые уже вышли из моды и могут испортить ваш образ.

Все мы знаем, что мода циклична, но следует помнить и о том, что некоторым вещам все же свойственно терять свою актуальность. Поэтому, чтобы не выглядеть старомодными, рекомендуем вам избежать нескольких элементов гардероба, срок годности которых уже давно истек.

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Брюки со шнуровкой

Брюки со шнуровкой достаточно удобны и комфортны, однако сейчас они уж точно не в моде, поэтому стоит сделать ставку на брюки с низкой посадкой, которые также относятся к эпохе нулевых, как и брюки со шнуровкой, впрочем они гораздо более трендовые.



Трендовые вещи, которые стоит приобрести вместо устаревших / Фото из Vogue

Платье из органзы

Невесомые платья из полупрозрачной органзы следует отложить и приобрести платья с глубокими разрезами по телу или бельевую сетчатую комбинацию.



Трендовые вещи, которые стоит приобрести вместо устаревших / Фото из Vogue

Топ с завязками

Топы с завязками на талии, очень модными в предыдущих сезонах уже стали неактуальными. Сейчас список трендовых вещей пополнили топы с длинными шлейфами, которые подойдут для обычного или праздничного выхода.



Трендовые вещи, которые стоит приобрести вместо устаревших / Фото из Vogue

Зеленый цвет

Наряд зеленого цвета просто нейморивно популярен был в 2021 году, однако тренд на этот цвет потихоньку угасал в 2022 году, а в этом и вообще стоит сделать ставку на другой оттенок. Fashion-эксперты советуют сосредоточить свое внимание на вещах в фиолетовом цвете.



Трендовые вещи, которые стоит приобрести вместо устаревших / Фото из Vogue

Одежда с полевой россыпью

Цветочные мотивы каждого сезона появляются в коллекциях дизайнеров, впрочем, мелкий цветочный мотив в 2023 году заменится россыпью больших красных бутонов.



Трендовые вещи, которые стоит приобрести вместо устаревших / Фото из Vogue