Хайди Клум в свои 48 лет имеет прекрасную фигуру, поэтому охотно щеголяет этим перед огромной аудиторией. Звезда любит эпатировать, поэтому публикует обнаженные снимки прикрываясь одеялом или напоказ демонстрирует нижнее белье.

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Модель четко убеждена, что не должна следовать консервативным нормам и не обращает внимания на советы подписчиков в сети, которые заявляют, что ей не следует прибегать к таким провокационным фотографиям.

Звезда подиумов живет так, как ей хочется, поэтому без колебаний надевает платья, которые примеряют на себе молодые девушки.

Так, Хайди Клум недавно повторила образ модели Хейли Бибер. Летом манекенщица надевала идентичное платье, только в мини-варианте.

Немка надела желтое платье бренда Dundas с эффектным разрезом на спине, который перетекает на часть бедра. Длинное платье украшено шнуровкой, которая делает изделие еще более эффектным. В посте Хайди Клум отметила, что это теперь ее любимое платье.

Стоит платье Nirvana от дизайнера Питера Дандеса 42 тысячи гривен.



Смелый образ Хайди Клум / Фото из инстаграма модели



​Смелый образ Хайди Клум / Фото из инстаграма модели