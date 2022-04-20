С начала российского военного вторжения в Украине женилось более 22 тысяч пар. Об этом сообщило Министерство юстиции несколько дней назад. Конечно, в такое бурное время никто не одевает праздничные белые платья, а вместо свадебного наряда одевают обычные обычные вещи или женятся в рабочих формах.

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В новых реалиях начали работать несколько украинских свадебных брендов, которые вместо пошива платьев помогают военным и оказывают гуманитарную помощь.

Концепция WONÁ

Производство WONÁ размещается во Львове, поэтому фабрика не только быстро оправилась от войны и продолжила работу, но и приютила немало переселенцев. Внутри обустроили спальные места и кухню, а на территории фабрики разместился большой волонтерский штаб, принимающий гуманитарную помощь и рассылающий в разные города.



Свадебные бренды помогают Украине / Фото из Vogue

За неимением материала, который необходим для пошива нужной одежды военным, портнихи шьют украинские флаги, чтобы поддержать боевой дух.



Свадебные бренды помогают Украине / Фото из Vogue

Сейчас бренд возобновил производство платьев. Из стоимости каждого проданного платья брендов WONÁ Concept и Eva Lendel 5 тысяч гривен будут перечисляться на нужды больницы "Охматдет" в Киеве.

Полларди Фэшн Групп

Компания Pollardi Fashion Group активно помогает военным: шьют бронежилеты и закупают военную форму. Кроме этого, команда направляет гуманитарную помощь городам, нуждающимся в этом, закупают продукты.



Свадебные бренды помогают Украине / Фото из Vogue

"Совместно с бизнесменами Хмельницкого мы организовали в одном из ресторанов питание для переселенцев, где ежедневно готовится 1500 порций. Помогаем с ночевкой для приезжих, а также с поисками постоянного жилья. Вынужденные переселенцы работают у нас швеями, мы будем и дальше давать им рабочие места. их очень хорошие специалисты", – комментируют в Pollardi Fashion Group.

ГОСПОДА

Производство и центральный офис бренда DOMINISS размещались в Харькове, который с самого начала войны стал горячей точкой.

После эвакуации DOMINISS возобновил производство, сохранил команду и помогает стране, оказывая гуманитарную помощь украинской армии и людям, оказавшимся без жилья или вынужденным покинуть собственные дома.

Часть средств от продажи каждого платья DOMINISS перечисляет в помощь армии.

АРИАМО

Генеральный офис, производственные мощности и флагманский монобрендовый салон ARIAMO развивались в столице с 2015 года. К сожалению, с 24 февраля 2022 года из-за постоянной угрозы ракетных обстрелов и бомбардировок функционирование предприятия на территории Киева стало невозможным.

Руководство компании решило эвакуировать и перенести часть мощностей на запад Украины в более безопасный регион.

Сейчас предприятие возобновляет работу, пытается сохранить команду и привлекает к работе вынужденных переселенцев из областей, наиболее пострадавших от войны. Часть средств от продаж новых коллекций ARIAMO передает на нужды украинской армии, вынужденных переселенцев и людей, пострадавших от российского вторжения.