Их носят иконы стиля: 3 пары самых модных кроссовок весны

В этом году у нас есть возможность выбрать для себя кроссовки на любой вкус. Непрерывно приобретают расположение для широкой публики 3 пары кроссовок, на которые стоит обратить внимание.

Предлагаемая нами подборка обуви точно попадалась вам на глаза, поскольку такие кроссовки уже носят все мировые знаменитости, которых мы привыкли называть иконами стиля, пишет 24 канал.

Читайте также 4 вида обуви, которую можно носить с юбками макси этой весны

Эти кроссовки – вневременные, легкие и удобные в носке. Они с новым размахом вернулись в тренды и с каждым месяцем приобретают все большую популярность.

Adidas Samba

Кроссовки Adidas Samba признаны самой популярной обувью 2023 года. Именно они стали абсолютным хитом, не сходящим с модных радаров еще с осени прошлого года. Сначала их носили Гейли Бибер, Кайя Гербер, Белла Хадид и другие, а сейчас ими дополняет свои образы каждая инфоюэнсерша.



Актуальные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Актуальные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest

New Balance 550

В 2021 году New Balance 550 были признаны самыми инстаграммными кроссовками, ведь их носили практически все. Казалось бы, что мода на них прошла, но фешионисты доказывают обратное – в этом сезоне они будут столь же популярны, как и раньше.



Актуальные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Актуальные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest

Reebook Club С 85

В пирамиду трендов залетела также обувь Reebook Club С 85. Они еще не столь популярны, как две первые модели кроссовок, но имеют все шансы стать главной обувью модных девушек.



Актуальные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Актуальные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest