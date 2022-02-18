3 образа Меган Фокс, которые вам точно нужно повторить: безупречные выходы актрисы

Американская актриса Меган Фокс каждым своим выходом поражает миллионы поклонников со всего мира. Знаменитость за последний год стала настоящей иконой стиля, которой подражают модницы. Среди сексуальных и откровенных образов Мегана, мы выбрали три стильных варианта, которые стоит повторить этой весной.

Звезда "Трансформеров" Меган Фокс уже долго привлекает внимание fashion-фотографов своими безупречными образами. Знаменитость в своих образах делает ставку на женственность, демонстрируя свое тело благодаря топам, мини-юбкам и платьям с прозрачными вставками.

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На примере стильных образов актрисы мы выбрали 3 интересных стилизации, которые вы сможете легко повторить.

Топ + тренч

Первый образ Меган Фокс в меру сексуальный. Весной он идеально подойдет для прогулок или вечеринок. Топ найдется в гардеробе каждой девушки, равно как и базовый элемент – джинсы, которые актриса соединила с босоножками на высоком каблуке.

Сверху наденьте тренч и завершите look анималистической сумкой или любой другой в ярком цвете, которая удачно придаст образу изюминку.

Роскошный выход Меган Фокс / Фото из инстаграма Мейв Рэйли

Черный total look

Второй аутфит Меган состоит из костюма-тройки, в который входит топ, жакет и брюки с разрезом посередине. В начале весны с голым животом выходить немного рискованно, так что вы можете заменить топ водолазкой или рубашкой.

Такой брючный костюм с интересными деталями идеально подойдет для встречи с подружками или на свидание. И не забывайте об аксессуаре. Меган выбрала минималистичную сумку с цепочками, которые до сих пор остаются в трендах.

Меган Фокс в стильном костюме / Фото из инстаграма Мейв Рэйли

Кожаный жакет + яркая сумка

Последний образ актрисы не менее интересен. Знаменитость, как всегда, обнажила свою стройную талию благодаря укороченному жакету на завязках. Если у вас такого нет, замените верх кожаной рубашкой или стильным укороченным жакетом.

Соединяйте верх с классическими голубыми джинсами и помните о правиле добавления в один черный элемент в образе еще один. Меган завершила кожаный жакет черными туфлями и разбавила образ голубой сумкой.

Эффектный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма Мейв Рэйли