Fashion-вдохновение:10 весенних образов модницы Жюли Феррери, которые вы захотите повторить

Французская инфлюэнсерша Жюли Феррери уже успела порадовать своих поклонников многими интересными образами на весну. Их можно довольно легко повторить, поэтому советуем присмотреться к интересным аутфитам инстаграмм-блогерки из Корсики.

За архитектором из солнечного города Аяччо на Корсике следит более полумиллиона поклонников в инстаграмме, пишет 24 канал. Жюли умеет стильно одеваться и всегда показывает свои образы поклонникам. В большинстве своем девушка делает фотосессии образов в своей квартире или делится фотографиями своих аутфитов, которые делает в зеркале.

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Трендсеттерка довольно часто демонстрирует наряды, которые может приобрести каждая девушка, поэтому ее аутфитами вдохновляется множество модниц со всего мира.

Жюли Феррери любит лаконичный и яркий наряд, который всегда привлекает к себе внимание. Как настоящая француженка, блоггер создает безупречный образ благодаря стильным элементам гардероба, которые удачно сочетаются между собой.

Модница крайне редко решается на эстравагантные сочетания. В основном ее образы состоят из классических и утонченных вещей.

Инстаграмм девушки можно смело назвать онлайн-гидом для тех, кто хочет вдохновиться сдержанными образами. Жюли Феррери является настоящей экспертом в области базового гардероба. Она умело сочетает цветовые палитры, простые силуэты и трендовые позиции.

Поклонники образов француженки сразу узнают ее уникальный стиль, поэтому Fashion 24 решил собрать 10 лучших выходов девушки, которые вы охотно можете примерить уже этой весной.



Весенние образы Жюли Феррери / Фото с Instagram



Весенние образы Жюли Феррери / Фото с Instagram



Весенние образы Жюли Феррери / Фото с Instagram



Весенние образы Жюли Феррери / Фото с Instagram



Весенние образы Жюли Феррери / Фото с Instagram



Весенние образы Жюли Феррери / Фото с Instagram



Весенние образы Жюли Феррери / Фото с Instagram



Весенние образы Жюли Феррери / Фото с Instagram



Весенние образы Жюли Феррери / Фото с Instagram



Весенние образы Жюли Феррери / Фото с Instagram