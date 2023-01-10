Француженки уже давно славятся своими минималистическими аутфитами, потому и неудивительно, что инстаграмм-профиль Алекс Ривьер усеян выдержанным нарядом в классических цветах без ярких акцентов и минималистически стилизован.

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Образы французской инфлюэнсерши состоят из базового люкса. Все ее элементы гардероба достаточно лаконичны и просты, поэтому ее выходы сможет повторить любая модница.

В гардеробе Алекс Ривьер, за инстаграммом-профилем которой следит 1 миллион пользователей со всего мира, – вечная классика, которую можно легко совмещать между собой.

Чтобы повторить ее образы, в вашем гардеробе должны быть классические водолазки, черные брюки, черная обувь на каблуке, пуховик, базовые джинсы, пальто нейтрального цвета, черная сумка и свитера в пастельных цветах.

В своих образах Алекс придерживается простой гаммы. Секрет ее роскошных аутфитов – грамотный баланс между простотой и функциональностью.

Француженко признается, что при выборе вещей она руководствуется тремя правилами: простота, идеальный крой и актуальность. Алекс следит за трендами, но пытается приобрести такие вещи, которые будут актуальны сегодня, завтра и еще через несколько лет.

Зимой Алекс создает образы с блестящей черной курткой, коричневой шубой, сочетающейся с пушистым клатчем и белой шапкой. Инфлюэнсер также делает ставку на анималистический принт в пальто, примеряет трендовую дубленку, сочетает теплую водолазку с пальто и кепкой и довершает этим головным убором черную укороченную шубу.