Француженки вже давно славляться своїми мінімалістичними аутфітами, тому й не дивно, що інстаграм-профіль Алекс Рів’єр всіяний витриманим вбранням в класичних кольорах без яскравих акцентів та мінімалістично стилізований.

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Образи французької інфлюенсерки складаються з базового люксу. Усі її елементи гардероба досить лаконічні та прості, тому її виходи зможе повторити будь-яка модниця.

У гардеробі Алекс Рів’єр, за інстаграм-профілем якої стежить 1 мільйон користувачів зі всього світу, – вічна класика, яку можна легко поєднувати між собою.

Щоб повторити її образи, у вашому гардеробі мають бути класичні водолазки, чорні штани, чорне взуття на підборах, пуховик, базові джинси, пальто нейтрального кольору, чорна сумка та светри в пастельних кольорах.

У своїх образах Алекс дотримується простої гами. Секрет її розкішних аутфітів – грамотний баланс між простотою і функціональністю.

Француженка зізнається, що при виборі речей вона керується трьома правилами: простота, ідеальний крій та актуальність. Алекс слідкує за трендами, втім намагається придбати такі речі, які будуть актуальні сьогодні, завтра і ще через кілька років.

Взимку Алекс створює образи із блискучою чорною курткою, коричневою шубою, яку поєднує з пухнастим клатчем та білою шапкою. Інфлюенсерка також робить ставку на анімалістичний принт пальта, приміряє трендову дублянку, поєднує теплу водолазку з пальтом і кепкою та довершує цим головним убором чорну вкорочену шубу.