Розі Гантінгтон-Вайтлі вражає мережу образом в обтислій сукні перед пологами: рідкісні фото

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі перебуває на останніх термінах вагітності. В мережі манекенниця поділилася з фанатами відвертим кадром.

Знаменита британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі та її чоловік актор Джейсон Стейтем вже ось-ось очікують на появу другої дитини у сім’ї. Подружжя вже виховує 4-річного первістка Джека Оскара та готується до народження ще одного нащадка.

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Розі не любить афішувати про своє особисте життя. У її інстаграмі майже ніколи немає світлин з чоловіком, а сина показує вкрай рідко. Загалом білявка любить ділитися з прихильниками модними образами, розповідати про улюблену косметику та показувати інтер’єр помешкання.

Знаменитість не ділилася з фанатами інформацією про те, кого саме вона очікує з актором – хлопчика чи дівчинку, та й взагалі вкрай рідко ділилася світлинами в період вагітності.

Остання публікація Розі Гантінгтон-Вайтлі буквально сколихнула мережу, адже інфлюенсерка показала прихильникам кадри з величезним животом. Вона символічно прикріпила до серії фотографій смайлики у вигляді пісочного годинника та маленької дитини.

Ймовірно, пологи знаменитості мають настати вже дуже скоро, тож вона вирішила закарбувати цінний момент з малюком у животі.

Манекенниця є пристрасною любителькою класичного вбрання в нейтральних кольорах. Вона одягнула бежеву сукню довжини максі на бретельках. Плаття вдало обстиснуло тіло Розі та підкреслило особливо великий живіт.

Знаменитість розпустила волосся та вклала його у легкі кучері, а на обличчі зробила ніжний макіяж з акцентом на бордові губи.



Ефектний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі



Ефектний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі



Ефектний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі