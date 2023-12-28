Made in Ukraine: співачка Розалія прогулялася у штанах від Litkovska

Іспанська артистка поєднала вовняні штани української дизайнерки з довгим пальтом і масивними черевиками

Іспанська співачка і авторка пісень Розалія зараз у Нью-Йорку. Її часто помічають на прогулянках. І на Різдво, 25 грудня, зірку сфотографували у Центральному парку в одязі українського бренду, пише 24 Канал.

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Розалія була у вовняних штанах з регульованою посадкою від LITKOVSKA, які поєднала з черевиками на масивній підошві.



Розалія у штанах від LITKOVSKA / Фото: Getty Images

На сайті бренду такі штани зі знижкою коштують 320 доларів.



Стильні штани від LITKOVSKA / Фото з сайту бренду

Лілія Літковська – Litkovska

Дизайнерка Лілія Літковська вже багато років створює вбрання для українських знаменитостей, а за останній період – шиє одяг для першої леді Олени Зеленської.

Лілія заснувала лейбл у 2009 році, а вже через два роки потрапила на Тиждень високої моди в Парижі. У 2013 році увійшла до списку Vogue Talents, 200 найперспективніших молодих дизайнерів світу, ініційованого італійським виданням Vogue.

У списках прихильниць бренду – світові знаменитості, зокрема, Ріта Ора. Джинси бренду LITKOVSKA носить Наомі Кемпбелл, а сукні – Моніка Беллуччі.