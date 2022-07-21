В атласній сукні: "ангел" Victoria's Secret Ромі Стрейд зачарувала ніжним образом – фото
Джерело:інстаграм Ромі Стрейд
Модель Ромі Стрейд вдруге вагітна. Тепер вона демонструє стильні вбрання, які підкреслюють округлий животик. На весілля до друзів зірка одягнула атласну сукню ніжного кольору.
Модель позувала на фото разом з коханим. Подружжя нетерпляче чекає на появу другої дитини, не соромиться показувати почуття на публіці.
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Ніжний образ Ромі Стрейд
Модель постала перед камерою у короткій атласній сукні ніжно-зеленого кольору. Вбрання мало довгі рукави, спокусливе декольте та зав'язувалося під грудьми. Рукою Ромі з ніжністю підкреслила вагітний животик.
Довге розкішне волосся модель вклала у легкі хвилі, які гарно спадали на плечі. На обличчі Стрейд зробила ніжний макіяж у нюдових тонах. Серед аксесуарів її святковий аутфіт завершили браслети.
"Весільний день з моїм коханням", – зворушливо написала знаменитість під фото.
Ромі Стрейд з коханим / Фото з інстаграму моделі