Ріанна здивувала ефектним образом з baggy джинсами: як носити ці трендові штани

Мішкуваті джинси стали дуже популярними серед модниць. Особливо вони зручні у весняно-літній спекотний сезон. Ріанна приміряла baggy джинси і вразила цікавим поєднанням.

Співачка Ріанна вийшла у світ у незвичному образі у вуличному стилі. Родзинкою цього аутфіту були baggy джинси. Fashion 24 розповість детальніше про образ артистки та як можна стилізувати мішкуваті штани.

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Ріанна вийшла на вулиці Нью-Йорку у супердовгих мішкуватих та рваних джинсах, які тягнулися по тротуарі. Вона поєднала їх з білизною від свого бренду Savage x Fenty та напівпрозорим бюстгальтером, який одягнула як топ. Зверху Ріанна одягнула темну сорочку на ґудзиках.

Мішкуваті джинси поповнили гардероби багатьох street-style інфлюенсерів. Вони вільно сидять на фігурі та часто є значно комфортнішими, ніж інші види джинсів. Ось кілька варіантів, як їх можна стилізувати.