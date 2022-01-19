"Прогулянка Місяцем": модель Жасмін Тукс позувала на схилі каньйону в пальто та на підборах

19 січня 2022 , 12:29
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Джерело:

інстаграм Жасмін Тукс

Колишній "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Жасмін Тукс активно розвиває свою модельну кар’єру. Дівчина поділилася сміливими кадрами з фотосесії для модного бренду.

Відомий бренд Revolve запросив моделей на зйомки рекламної кампанії в парк Гранд-Каньйон. Там зірка позувала у різноманітному вбранні з бездоганними панорамами.

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У це фантастичне місце часто приїжджають, щоб зробити цікаві фотосесії, оскільки колосальна ущелина зі скупченням круч, водоспадів, каньйонів, скель і печер дозволяє зробити бездоганний контент.

30-річна модель поділилася зі своїми підписниками ефектними світлинами, які фотограф зробив їй на схилі каньйону. Американська модель одягнула довге чорне пальто прямого крою, яке поєднала з чоботами на підборах.

Жасмін розпустила довге волосся та довершила образ сонцезахисними окулярами та золотистими сережками.

5-мільйонна аудиторія супермоделі засипала зірку приємними коментарями до публікації.

  • "Ти просто чудова";
  • "Дивовижні фото";
  • "Виглядає так, ніби прогулянка по Місяцю";
  • "Вау, як красиво";
  • "Панорама просто неперевершена";
  • "Абсолютно фантастична фотосесія".


Ефектна фотосесія Жасмін Тукс / Фото з інстаграму


Ефектна фотосесія Жасмін Тукс / Фото з інстаграму


Ефектна фотосесія Жасмін Тукс / Фото з інстаграму

Автор: Юлія Турелик