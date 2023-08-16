У топі від українського бренду: Пріянка Чопра вразила стильним образом на концерті у Нью-Йорку

Днями на культовому стадіоні Yankees Stadium у Нью-Йорку відбувся концерт гурту Jonas Brothers. Серед учасників колективу є чоловік відомої індійської акторки Пріянки Чопри – Нік Джонас. Відтак дружина приїхала підтримати коханого. Вона захопила публіку своїм стильним аутфітом в чорно-білих кольорах.

Цікаво, що знаменитість одягнула топ зі стразами від українського бренду Nue. Він витончено підкреслив її фігуру та став акцентом у вбранні зірки.

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Пріянка Чопра одягнула топ від українського бренду

Індійська акторка поєднала чорно-білий топ з чорною спідницею-максі, чорним бомбером та поборами в тон зі срібними та чорними стразами. Топ, який одягнула зірка виготовляє український бренд Nue. Відомо, що сьогодні вартість Charlotte Top складає 750 доларів. Це повністю ручна робота зі стразами та шовковою підкладкою.

Волосся Чопри було елегантно укладено в легкі локони, що додало нотки витонченості її загальному образу. Крім того, в її макіяжі були підкреслені червоні губи. Щоб завершити свій образ, знаменитість доповнила його комплектом, який складається з масивних срібних сережок і кулона.

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