5 трендових кольорів весни-літа 2024, які мають бути у вашому гардеробі

17 квітня 2024, 18:59
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У нових колекціях сезону весна-літо 2024 дизайнери відійшли від звичайної сезонної палітри кольорів. Цього року в тренді будуть яскраві акценти та виразні відтінки, які привертають увагу.

У 2024 році стильні дами з великим задоволенням випробовують найсвіжіші кольори, щоб створити модні образи. Ми розкриваємо всі деталі щодо модних кольорів у весняно-літній сезон 2024 року.

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Які кольори будуть модними навесні та влітку 2024

На модних подіумах переважали вишнево-червоний та разючий металік, які чергувалися з більш ніжними відтінками, такими як фісташковий і бузковий.

Рожевий, від якого всі втомилися після вибухового успіху фільму "Барбі", повернувся у новому ностальгічному вигляді, який обіцяє захопити наші весняно-літні гардероби. Дивіться, як виглядатимуть найактуальніші кольори весняного та літнього сезонів цього року:

Вишнево-червоний


Вишнево-червоний колір / Фото Vogue Magazine 

Королівський синій


Королівський синій / Фото Burberry

Бузковий


Бузковий колір / Фото Elle

Фісташковий 


Фісташковий / Фото Vogue Magazine

Millennial pink


Millennial pink / Фото The Zoe Report 

Приміряйте, комбінуйте та експериментуйте! З таким різнобарв'ям цього сезону ви точно не залишитесь непоміченими.

Автор: Ольга Паньків