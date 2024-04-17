5 трендових кольорів весни-літа 2024, які мають бути у вашому гардеробі

У нових колекціях сезону весна-літо 2024 дизайнери відійшли від звичайної сезонної палітри кольорів. Цього року в тренді будуть яскраві акценти та виразні відтінки, які привертають увагу.

У 2024 році стильні дами з великим задоволенням випробовують найсвіжіші кольори, щоб створити модні образи. Ми розкриваємо всі деталі щодо модних кольорів у весняно-літній сезон 2024 року.

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Які кольори будуть модними навесні та влітку 2024

На модних подіумах переважали вишнево-червоний та разючий металік, які чергувалися з більш ніжними відтінками, такими як фісташковий і бузковий.

Рожевий, від якого всі втомилися після вибухового успіху фільму "Барбі", повернувся у новому ностальгічному вигляді, який обіцяє захопити наші весняно-літні гардероби. Дивіться, як виглядатимуть найактуальніші кольори весняного та літнього сезонів цього року:

Вишнево-червоний



Вишнево-червоний колір / Фото Vogue Magazine

Королівський синій



Королівський синій / Фото Burberry

Бузковий



Бузковий колір / Фото Elle

Фісташковий



Фісташковий / Фото Vogue Magazine

Millennial pink



Millennial pink / Фото The Zoe Report

Приміряйте, комбінуйте та експериментуйте! З таким різнобарв'ям цього сезону ви точно не залишитесь непоміченими.