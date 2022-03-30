Польський глянець Vogue присвятив Україні зворушливу обкладинку з голубом миру: фото номера

В Україні 35-ий день триває війна, яку розпочали ворожі окупанти на мирній землі. Про нас досі не забуває увесь світ та навіть продовжує присвячувати нам обкладинки.

Польща всіма своїми діями довела, що вона найближча нам не лише по карті. Вся держава, поляки та українська діаспора в перші дні війни включилися допомагати біженцям і активно це роблять досі.

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Поляки щиро відгукнулися на біду, яка прийшла в українські оселі та продовжують нас підтримувати. Польське видання Vogue представило нову обкладинку, яку присвятили Україні. Модний глянець не залишився осторонь та продемонстрував всю свою солідарність з українським народом.

Першу обкладинку квітневого номера створила Олена Ємчук, фешн-фотограф і художник, яка в своїх роботах звертається до української культури.

На новому квітневому номері представлена українська жінка в жовтому вбранні та синій накидці з розпростертими руками. Мисткиня також намалювала на обкладинці голуба миру з оливковою гілкою.

"Vogue Polska вирішив замінити звичайну обкладинку на акт солідарності. Ми дали трибуну українським артистам. Ці неймовірні та дуже емоційні твори мистецтва дуже різні, але мають багато спільного – потужна сила та надія в те, що цей жах скоро закінчиться", – зазначила головна редакторка Іна Лекевич.

Новий випуск польського глянцю можна придбати в кіосках вже з 1 квітня.



Квітнева обкладинка польського глянцю / Фото з інстаграму

Свої обкладинки Україні присвятили також глянці Vogue з Франції та Португалії. Французьке модне видання Vogue не залишилося осторонь від буремних подій в Україні та присвятило свій номер свободі.

Темою березневого номера португальського Vogue також стала Україна. На обкладинці глянцю зображені кілька моделей у жовтих образах, позуючи на тлі синього неба та чорних гір з соняшниками в руках. Усі вони символізують не лише втому, але й стійкість.