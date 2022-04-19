З подіумів Lacosta і Prada – до лав ЗСУ: як українські чоловіки-моделі стали військовими

Українські чоловіки-моделі разом з усіма військовими захищають нашу країну. Назар Грабар, Лев Улесов та Сергій Какула приєдналися до лав ЗСУ та тероборони.

Назар Грабар із Дніпропетровщини, Лев Улесов із Броварів та Сергій Какула родом зі Львівщини – чоловіки-моделі, чия професія була пов’язана з подіумами та модними речами від знаменитих брендів.

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Зараз хлопці у військовій формі та зі зброєю в руках. Вони як справжні патріоти нашої держави захищають країну від ворожих окупантів.

Назар Грабар

Назар Грабар –модель, танцюрист та блогер з Дніпропетровщини. За інстаграм-сторінкою хлопця слідкує понад 111 тисяч підписників, а в Tik Tok – 244 тисячі. З перших днів війни він долучився до ЗСУ.

"Я ніколи в житті не хотів "йти на війну". Якщо і є пекло на землі, то це однозначно війна. І найстрашніше те, що люди її самі починають. Спочатку я допомагав розселяти біженців, розвантажував гуманітарні фури та возив людей до кордону. Але коли побачив, які звірства чинять ці "визволителі" – вбивства мирних жителів, зґвалтування, – просто не міг більше залишатися осторонь", – розповів Назар про рішення піти долучитися до армії.

Хлопець каже, що хоче відсвяткувати перемогу сидячи на терасі або парку, дивлячись, як люди у мирному місті. "Тоді я буду найщасливішою людиною в світі", – зізнається Назар.

Лев Улесов

Український манекенник з Броварів Лев Улесов у своєму 21-річному віці побудував успішну модельну кар’єру. Манекенник до війни в Україні брав участь у показах найвідоміших брендів. Він дефілював подіумом у вбранні від Prada, Givenchy, Hugo Boss. Зараз Лев працює парамедиком.

Я пішов на війну, бо це мій обов’язок як чоловіка. Я маю захищати свою сім’ю та домівку,

– каже хлопець.

До обов’язків Лева входить виконання наказів командирів, медичні налаштуванням між позиціями і постачанням ліків, а також евакуація та надання першої допомоги.

Сергій Какула

Сергій Какула з Львівщини працював з такими брендами як Lacoste, Riot Division, Ruslan Baginskiy, Stone Island, Saucony, а з перших днів війни він захищає нашу країну.

"На війну я вирішив піти, тому що мені важко було дивитися новини і сидіти, знаючи, що я нічого не роблю. Мама з дружиною сильно переживали, а друзі підтримали", – каже Сергій.

Зараз манекенник у складі Національної гвардії, перед цим не проходив службу в армії.

Ми були на стрільбищах, а зараз відпрацьовуємо військову тактику, мову жестів, пересування і тому подібне. Зараз ми охороняємо стратегічні об’єкти, однак є можливість, що у недалекому майбутньому нас перекинуть ближче до лінії фронту, однак це ще достеменно невідомо,

– розповів Сергій Какула.

Чи святкуватиме Сергій перемогу – ще не знає. За його словами, важко святкувати, коли стільки людей втратили своїх батьків, друзів, дітей і рідних.