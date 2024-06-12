Без них не обійтися: як виглядають наймодніші штани сезону

Цього літа першість у вбранні відіграє мінімалізм. Бренди створили легкі блузи, речі з прозорих матеріалів, лляні шорти, повітряні спідниці та вільні штани. Щодо останнього варіанту, то радимо звернути увагу влітку на піжамний варіант штанів, які привертають увагу завдяки м’якій тканині та зручному й практичному дизайну.

Піжамні штани вже були певний час в моді, потім кудись раптово зникли, а тепер знову набирають популярності. Цей предмет зі спальні з шовку та бавовни готовий доповнювати наші міські образи.

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Піжамні штани – тренд літа 2024

Ці штани є доволі зручним варіантом на літо, оскільки вирізняються вільним кроєм та широкими штанинами. Найпопулярнішими вважаються класичні однотонні кольори чи принт в смужку або горошок. Також піжамні штани багаті абстракцією та флористичними мотивами.

Найкрасивіше виглядають монохромні образи, коли штани поєднуються з футболкою, майкою, топом чи сорочкою одного тону. Обирайте на верх сорочку на ґудзиках, яка разом зі штанами виглядає як повноцінна піжама. Такий образ можна поєднувати з сандалями, балетками, босоніжками чи кросівками.

Смугасті штани блакитного відтінку вже є втіленням скандинавської моди. Такий варіант вбрання люблять носити модниці нордичних країн. Їх також варто доповнювати класичними кольорами зверху, щоб дотримуватися мінімалізму.

Геометричні візерунки в класичних тонах завжди виглядають дорого та красиво, тож обирайте їх для себе на літо, якщо хочете мати елегантний вигляд. Якщо ж ви віддаєте перевагу нейтральним тонам, то радимо зосередити увагу на піжамних штанах пастельних відтінків. Такі штани є універсальними та елегантними й підійдуть для будь-якої події.



Піжамні штани – актуальний фасон цього сезону / Фото Pinterest



Піжамні штани – тренд літа 2024 / Фото Pinterest



Піжамні штани – актуальний фасон цього сезону / Фото Pinterest



Піжамні штани – тренд літа 2024 / Фото Pinterest

Зверніть увагу, що трендом літа стали ще й забуті нами капрі. Вони повернулися в моду з нульових та знову мають всі шанси стати популярними. Як інфлюенсерки носять капрі в повсякденному житті читайте в нашому матеріалі.