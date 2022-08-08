Періс Гілтон одягнула кепі від українського бренду Ruslan Baginskiy: вражаючий вихід
Джерело:інстаграм Періс Гілтон
Спадкоємиця готельного бізнесу Періс Гілтон відпочиває в Італії, на озері Комо. Знаменитість опублікувала в мережі кілька фото, головною родзинкою якого став головний убір. Білявка обрала кепі від українського дизайнера Руслана Багінського.
Знаменита американська інфлюенсерка Періс Гілтон вже не вперше з’являється в головному уборі від львівського дизайнера. Раніше знаменитість з’являлася в об’єктивах папараці в головному уборі з ініціалами RB.
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Також зірка приміряла собі топ від українського бренду Gasanova та одягала піжаму від марки Sleeper.
На відпочинку в Італії Періс Гілтон, яка підтримує Україну, вирішила одягнути капелюх від дизайнера зі Львова Руслана Багінського.
Знаменитість проводить свої італійські канікули з чоловіком Картером Реумом. Папараці зазнімкували подружжя в Портофіно, також вони приїхали на мальовниче озеро Комо.
Зірка реаліті-шоу одягнула блакитне боді, яке прикрила курткою від Louis Vuitton. Верх вона доповнила шкіряним корсетом. Періс заплела косу та одягнула сонцезахисні окуляри з білою оправою.
41-річна зірка довершила літній look чорним капелюхом з ініціалами, які вишиті з кристалів – RB.
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Які знаменитості одягають вбрання від українських дизайнерів
- Аманда Сейфрід з’явилася на сторінках газети Los Angeles Times у сорочці від Олени Буреніної;
- Дуа Ліпа приміряла срібний перстень з яскравими рожевими елементами Carabine Ring з колекції українського бренду POCHE;
- Джулія Робертс одягнула стильну літню сукні від української дизайнерки Ксенії Крамаренко;
- Хлої Кардашян спричинила фурор появою у комбінезоні від одеської дизайнерки Анни Осмехіної;
- Мадонна з’явилася на концерті в шкіряному корсеті від українського бренду Anoeses.