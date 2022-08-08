Періс Гілтон одягнула кепі від українського бренду Ruslan Baginskiy: вражаючий вихід

Спадкоємиця готельного бізнесу Періс Гілтон відпочиває в Італії, на озері Комо. Знаменитість опублікувала в мережі кілька фото, головною родзинкою якого став головний убір. Білявка обрала кепі від українського дизайнера Руслана Багінського.

Знаменита американська інфлюенсерка Періс Гілтон вже не вперше з’являється в головному уборі від львівського дизайнера. Раніше знаменитість з’являлася в об’єктивах папараці в головному уборі з ініціалами RB.

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Також зірка приміряла собі топ від українського бренду Gasanova та одягала піжаму від марки Sleeper.

На відпочинку в Італії Періс Гілтон, яка підтримує Україну, вирішила одягнути капелюх від дизайнера зі Львова Руслана Багінського.

Знаменитість проводить свої італійські канікули з чоловіком Картером Реумом. Папараці зазнімкували подружжя в Портофіно, також вони приїхали на мальовниче озеро Комо.

Зірка реаліті-шоу одягнула блакитне боді, яке прикрила курткою від Louis Vuitton. Верх вона доповнила шкіряним корсетом. Періс заплела косу та одягнула сонцезахисні окуляри з білою оправою.

41-річна зірка довершила літній look чорним капелюхом з ініціалами, які вишиті з кристалів – RB.

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